2024 Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur?
2024 yılının Müslümanlar için büyük önem arz eden ilk gecesi Regaib kandilidir. Bu sene Regaip kandili 11 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Kandil gecesini namaz, dua gibi ibadetlerle gündüzünü ise oruç tutarak ifa etmek elzemdir. Peki, 2024 Regaip kandili orucu ne zaman tutulur? Regaip kandili orucu ne kadar tutulur? İşte Regaib kandili orucu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.01.2024
15:12
REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN?
REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN?
🔸 Regaib kandili
2024'ün 11 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. İslam dünyası için büyük önem arz eden bu geceyi bol bol ibadet ederek, tövbe ve istiğfar ederek geçirmek gerekmektedir.
🔸 Bu noktada herkesin merak ettiği,
soruları gündemde. Perşembe gününe denk gelen Regaib kandilinin gündüzüne oruç ibadetini eklemek "Regaib kandilinde ne zaman ve kaç gün oruç tutulur?" o kutlu gecenin sevabını katbekat daha da artıracaktır.
Regaip Kandili ne zaman 2024? Regaib Kandili hangi gün?
11 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ REGAİB KANDİLİ
11 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ REGAİB KANDİLİ
🔸
11 Ocak Perşembe günü ifa edilecek olan Regaib kandili, faziletlerle dolu özel bir gündür. Bereketin, rahmetin oluk oluk yağdığı o kutlu gün , kıssalara ve dini metinlere konu olmuştur.
🔸 Bunların haricinde
ayet ve hadislerde de çokça zikredilmiş ve önemine dikkat çekilmiştir. Bilhassa ayetlerde örnek gösterilen kimselerden olmak için daima bunun bilincinde olmamız ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor.
12 OCAK CUMA GÜNÜ ÜÇ AYLAR BAŞLIYOR
12 OCAK CUMA GÜNÜ ÜÇ AYLAR BAŞLIYOR
🔸 Regaib kandili üç ayların ilki olan Receb ayının içinde yer almaktadır.
11 Ocak Perşembe gününün gecesi Regaib kandili, ertesi gün yani 12 Ocak Cuma günü de Üç ayların ilk günüdür.
🔸 Kulluğumuzu bizlere hatırlatan bu kutsi dönem,
bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinden dördünü içinde bulundurası bakımında da ayrıca ehemmiyetlidir.
Regaib Kandili'nde ne olmuştur?
HİCRİ TAKVİMİN YEDİNCİ AYI, RECEP AYI
HİCRİ TAKVİMİN YEDİNCİ AYI, RECEP AYI
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Arapça kökenli bir kelime olan Regaib, manasına gelse de hadis ve fıkıh literatürüne "rağbet edilen şey" "sevap, amel, fazilet" olarak geçmiştir.
🔸 Hicri takvime göre yedinci ay olan Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib kandilinde,
hadislerde oruç tutulması, Kur'an-ı Kerim'de ise saygı gösterilmesi gereken bir gece olarak nitelendirilir.
Hicri takvim nedir?
Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç olarak kabul eden ve 12 kameri aydan oluşan İslam takvimi
MÜBAREK GECELERİN SEMBOLLERİ KANDİLLER
MÜBAREK GECELERİN SEMBOLLERİ KANDİLLER
🔸 İslam dünyasının kutsal olarak kabul gördüğü gecelere
kandil ismi verilmiştir. Bilhassa ibadetler ile taçlandırılan bu günlerin "kandil" olarak adlandırılmasının tarihçesi, Osmanlı Sultanlarından II. Selim'e kadar uzanır.
🔸 Camilerde bulunan minareler aracılığıyla kandillerin yakılması, bu gecelerin
kandil olarak kutlandığını gösteren en mühim sembollerden biridir. O dönemler teknoloji henüz bu denli gelişmemişken geceler aydınlatılır, Müslümanlar ibadete davet edilirmiş.
Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?