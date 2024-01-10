2024 Regaip Kandili ne zaman oruç tutulur?

REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN?

🔸 Regaib kandili 2024'ün 11 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. İslam dünyası için büyük önem arz eden bu geceyi bol bol ibadet ederek, tövbe ve istiğfar ederek geçirmek gerekmektedir.

🔸 Bu noktada herkesin merak ettiği, "Regaib kandilinde ne zaman ve kaç gün oruç tutulur?" soruları gündemde. Perşembe gününe denk gelen Regaib kandilinin gündüzüne oruç ibadetini eklemek o kutlu gecenin sevabını katbekat daha da artıracaktır.