2023'te Ramazan kaç gün sürecek?

Her yıl özlem içerisinde yolunu beklediğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte evlerimiz ve gönüllerimiz şenlendi. Her Müslüman için ibadetin, rahmetin, mağfiretin mevsimi olmasının yanı sıra kavuşmanın da ayı olan mübarek Ramazan manevi duyguların had safhada yaşandığı zaman dilimidir. Her yıl hanemize 30 gün misafir olan oruç, bu yıl daha az sürecek. Peki 2023'te Ramazan kaç gün? Ramazan bayramı ne zaman gelecek?