2023'te Ramazan kaç gün sürecek?
Her yıl özlem içerisinde yolunu beklediğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte evlerimiz ve gönüllerimiz şenlendi. Her Müslüman için ibadetin, rahmetin, mağfiretin mevsimi olmasının yanı sıra kavuşmanın da ayı olan mübarek Ramazan manevi duyguların had safhada yaşandığı zaman dilimidir. Her yıl hanemize 30 gün misafir olan oruç, bu yıl daha az sürecek. Peki 2023'te Ramazan kaç gün? Ramazan bayramı ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 25.03.2023
14:51
Güncelleme Tarihi: 25.03.2023
16:00
2023 Ramazan İmsakiyesi
➤ Müslümanlar için büyük önem ifade eden ve
maneviyat ikliminde kilit rol üstlenen Ramazan her yıl özlemle beklenen, bizlere fani dünyada baki dakikalar bahşeden zaman dilimidir.
➤ Bu yılda 23 Mart Perşembe günü itibariyle gelişiyle evleri şenlendiren
Ramazan toplumda, oruç, teravih namazı, misafirlik, yardımlaşma gibi kavramları canlandırarak samimi bir atmosferi de beraberinde getirdi.
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Ramazan'ın Hicri-Miladi ilişkisi
➤ Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği günün
"başlangıç" olarak kabul edildiği hicri takvim, ayın hareketlerine göre hesaplanan bir sisteme sahiptir. Hicretten 17 yıl sonra kullanılmaya başlayan takvimde bir yıl yaza gelen ay, yıllar sonra kışa denk gelebilmektedir.
➤ Ramazan ise hicri takvimin
dokuzuncu ayıdır. Güneş sisteminin baz alındığı miladi takvimde Ramazan her yıl farklı aylara denk gelir. Bu nedenle Ramazan her yıl 10 gün geriden takip edilir.
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2023'te Ramazan kaç gün sürecek?
➤ 2022 yılında 2 Nisan'da başlayan Ramazan az önce bahsettiğimiz gibi
on gün geriye gelerek 2023'te 23 Mart Perşembe günü başladı. Ramazan'ın vakit olarak on gün geriye gelmesinin yanı sıra 29 gün sürecek olması da bu yıl dikkati çeken başka bir detaydır.
➤ Normalde gerçekleşen 30 günlük sürenin bir gün kısalmasının temel nedeni ise
33 yılda bir aynı vakte denk gelen Ramazan'ın ayın dünya etrafında dönme süresinden etkilenmesine dayandırılıyor.
Ramazan ile ilgili hadisler...
➤ Her ne kadar her yıl olduğu gibi 30 gün sürmeyecek olsa da
Ramazan ayı her bir saniyesi ile değerlendirilmesi gereken bir mevsimidir. Gündüzün ve gecenin ibadetlerle dolduğu, rahmetin ve mağfiretin oluk oluk yağdığı bu ay müminler için kaçırılmaz fırsattır.
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Ramazan'ın iki defa yaşanacağı yıl: 2030
➤ Suudi astronom Dr. Halid ez-Zakak yaptığı araştırmalar sonucu Ramazan'ın her yıl on gün geriye gelmesinin sonucu olarak 2030 yılında Ramazan ayının iki kez geldiğini ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların 2030'da iki kez ramazan orucu tutacağını bildirdi.
➤ Bu hadisenin hicri değil miladi olarak gerçekleşeceğinin altını çizen astronom, bu durumun 1965 ve 1997'de olduğu gibi 33 yılda bir tekrarlandığını, 2030'da ve 2063'te de tekrar edeceğini belirtti.
Türk lehçelerinde "Ramazan"