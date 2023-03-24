2023'te Ramazan kaç gün sürecek?

➤ 2022 yılında 2 Nisan'da başlayan Ramazan az önce bahsettiğimiz gibi on gün geriye gelerek 2023'te 23 Mart Perşembe günü başladı. Ramazan'ın vakit olarak on gün geriye gelmesinin yanı sıra 29 gün sürecek olması da bu yıl dikkati çeken başka bir detaydır.

➤ Normalde gerçekleşen 30 günlük sürenin bir gün kısalmasının temel nedeni ise 33 yılda bir aynı vakte denk gelen Ramazan'ın ayın dünya etrafında dönme süresinden etkilenmesine dayandırılıyor.