Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • 10 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

10 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Cuma bir bayram havasıdır. Müslümanların bayramı, sevinçlerin en yücesidir. Herkesin birbirine bir farklı davrandığı bu mübarek günde insanlar ailelerini ve çevrelerini mutlu etmek için çaba gösterir. Sizler için yakınlarınıza göndererek yüzlerinde tebessüm açtırabileceğiniz en güzel, manalı, resimli ve duygusal Cuma mesajlarını hazırladık. En anlamlı, güzel Cuma mesajları, sözleri, dualı, resimli, kısa ve uzun…

Giriş Tarihi: 09.12.2021 23:27 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 23:50
  • 1
  • 13
10 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Ey Rabbimiz!

Yaratılmışların adedince Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) salat ve selam olsun. Bizleri O'nun (SAV) açtığı kutlu yoldan ilerleyen müminlerden eyle. Âmin!

Hayırlı Cumalar

Namazın önemi ile ilgili ayetler...

  • 2
  • 13
10 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar

Rabbimiz, muhakkak ki sen en bağışlayıcı olansın. Bizleri bağışla, bizleri rahmetinden ve bereketinden ayırma. Bizleri mübarek Cuma vaktinin hürmetine altından nehirler akan cennetlerine al. Âmin!

Namazın Farzları Nelerdir?

  • 3
  • 13
10 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi!

Bir anlığına dahi olsa bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizleri, sana bolca ibadet ederek cennetin yolunu gözleyen salih kullarından eyle. Âmin!

Kulluğun vazgeçilmez şartı: Şükür

  • 4
  • 13
10 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Ya Rabbi!

Bizleri ve neslimizi sana iman eden, Resulün Hz. Muhammed'e (SAV) çokça salat ve selam getiren mümin kullarından eyle.

Hayırlı Cumalar

Cuma günü yapılması hoş karşılanan sünnetler nedir?

  • 5
  • 13
10 Aralık Cuma mesajları: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar

Dünyanın en yalnız insanı duadan mahrum kalandır. Bu Cuma vakti her zamanki gibi dualarda buluşalım.

Peygamber Efendimizin İslam tarihindeki ilk Cuma hutbesi

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN