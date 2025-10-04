Sumud Filosu’na dünya çapında destek
1 Ekim gecesi siyonist İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği hukuk ve insanlık dışı müdahale dünyada geniş karşılık buldu. Avrupa'dan Afrika'ya, Belçika'dan Tunus'a uzanan geniş bir yelpazede insanlar Sumud Filosu'na yapılanlara tepki göstermek için sokaklara çıktılar. İşte, Sumud Filosu'na dünya çapında destek gösterileri...
◾ İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı. Göstericiler ayrıca Almanya'nın da Gazze'deki soykırıma destek verdiğini ifade ederek, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı.
◾ Ana tren istasyonu içerisinde başlayan protesto, polisin gelmesiyle tren garının dışında devam etti. Polis, tren istasyonunda sadece yolcuların kalabileceğini bildirerek, protestocuları içeriye sokmadı. Polis, aralarında Yahudilerin de bulunduğu bazı göstericileri gözaltına aldı.
◾ Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti.
◾ Tunus'tan filoya katılan aktivistlerin sesli mesajlarının paylaşıldığı gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları açıldı. Gösteride konuşan Mağrip Sumud Konvoyu üyesi Cevahir Şenne, İsrail'in filoya yönelik saldırılarının kendilerini yıldıramayacağını, filonun yoluna devam edeceğini söyledi.
◾ Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Filistin Dayanışma Komitesi tarafından, Gazze'ye destek ve İsrail donanmasının Küresel Sumud filosuna düzenlediği saldırıya tepki amacıyla bir oturma eylemi düzenlendi. Komite üyeleri, Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulunarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.
◾ İtalya'nın Torino kentinde, İsrail donanmasının Küresel Sumud filosuna düzenlediği saldırıya tepki amacıyla düzenlenen genel grev gösterisinde polis ile protestocular arasında çatışma çıktı.
◾ Gerçekleştirilen eylem sırasında gerginlik yükselirken, güvenlik güçleri kalabalığa müdahale etti. Küresel Sumud filosu, 1 Ekim gecesi İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda durdurularak yolculuğu engellenmişti.
◾ İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları, İspanya'nın Barselone kentinde protesto edildi. Gerçekleşen yürüyüş sırasında göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. İspanya'nın 35 kentinde öğrenciler, Filistin'e destek ve Küresel Sumud Filosu ile dayanışma amacıyla meydanlara inerek İsrail'i protesto etti.
◾ Öğrenciler Sendikasının "Filistin halkına soykırımı durduralım" çağrısı üzerine binlerce öğrenci ders bırakma eylemine katıldı. Ülke genelindeki gösterilerin en büyüğü, 4 binden fazla kişinin katıldığı başkent Madrid'de gerçekleşti. Kent merkezinde "Soykırımı durdurmak için her şeyi durdurun" pankartı arkasında yürüyen öğrenciler, "Bütün gözler Küresel Sumud Filosu'nda", "Barış", "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Özgür Filistin" ve "Katil İsrail" sloganları attı.
◾ Öğrenciler Sendikası adına yapılan konuşmalarda, hükümete İsrail ile tüm siyasi, diplomatik, ticari, askeri, sportif ve kültürel ilişkileri kesme çağrısında bulunuldu. Filistin'e destek ve İsrail'i protesto eylemlerinin hafta boyunca devam edeceği İspanya'da yarın da öğretmenler ders bırakma eylemi yapacak. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sonrasında gözaltına alınanlar arasında, İspanya Dışişleri Bakanlığının verilerine göre 30 İspanyol bulunuyor.