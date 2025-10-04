Sumud Filosu’na dünya çapında destek

5 /15 İspanya













◾ İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları, İspanya'nın Barselone kentinde protesto edildi. Gerçekleşen yürüyüş sırasında göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. İspanya'nın 35 kentinde öğrenciler, Filistin'e destek ve Küresel Sumud Filosu ile dayanışma amacıyla meydanlara inerek İsrail'i protesto etti.

◾ Öğrenciler Sendikasının "Filistin halkına soykırımı durduralım" çağrısı üzerine binlerce öğrenci ders bırakma eylemine katıldı. Ülke genelindeki gösterilerin en büyüğü, 4 binden fazla kişinin katıldığı başkent Madrid'de gerçekleşti. Kent merkezinde "Soykırımı durdurmak için her şeyi durdurun" pankartı arkasında yürüyen öğrenciler, "Bütün gözler Küresel Sumud Filosu'nda", "Barış", "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Özgür Filistin" ve "Katil İsrail" sloganları attı.

◾ Öğrenciler Sendikası adına yapılan konuşmalarda, hükümete İsrail ile tüm siyasi, diplomatik, ticari, askeri, sportif ve kültürel ilişkileri kesme çağrısında bulunuldu. Filistin'e destek ve İsrail'i protesto eylemlerinin hafta boyunca devam edeceği İspanya'da yarın da öğretmenler ders bırakma eylemi yapacak. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sonrasında gözaltına alınanlar arasında, İspanya Dışişleri Bakanlığının verilerine göre 30 İspanyol bulunuyor.

ÖZGÜRLÜK FİLOSUNA ADINI VEREN KAVRAM: SUMUD