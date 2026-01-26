Siyonistlerin ateşkese rağmen saldırıları
Siyonistler var olan ateşkesi dinlemiyor. Tüm dünyanın gözü önünde siyonist İsrail, uluslararası ateşkesi dinlemeden masum Gazzelilere saldırmayı sürdürüyor.
🔷 Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışları yaptı. İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nin doğu kesiminde, özellikle El-Battiş Mezarlığı çevresinde çok sayıda binayı patlayıcılarla yıktı.
🔷 Söz konusu yıkım faaliyetleri, İsrail savaş uçaklarının aynı bölgede gerçekleştirdiği hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak yapıldı. Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail topçuları, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunu yoğun şekilde bombaladığı ve rastgele ateş açtı. Güneyde, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesi de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu. Aynı saatlerde İsrail donanmasının, Han Yunus açıklarında Filistinli balıkçılara ateş açtığı, ancak saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
🔷 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 481 Filistinli hayatını kaybetti, 1313 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 654 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 391 kişi yaralandı.
🔷 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes İsrail saldırılarıyla ihlal edildi.
🔷 Gazze'deki sağlık kaynakları, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mahmud Kasım isimli bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Görgü tanıkları, bölgedeki İsrail güçlerinin, ateşkese göre Filistinliler için güvenli olduğu belirtilen bölgelerdeki evleri ve çadırları yoğun ateş altına aldığını belirtti.
🔷 Gazze'nin El-Vahde Caddesi'nde bulunan ve içerisinde basın ofislerinin de yer aldığı bir binanın üzerindeki iletişim kulesine İsrail ait bir silahlı insansız hava aracının saldırı düzenlendiği aktarıldı.
🔷 Saldırı sırasında bina yakınındaki bulunan ve yoldan geçen 4 Filistinlinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. Ayrıca İsrail ordusunun Han Yunus kentinde ve Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
🔷 Görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir binayı hedef aldığını, saldırı sonucu iki Filistinlinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralandı.
🔷 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail hükümetiyle irtibatı sağlayan Filistin Sivil İşler Kurumundan alınan bilgiye dayanarak yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Uyun el-Haramiye bölgesinde açtığı ateş sonucu 34 yaşındaki Ömer Hicazi'nin yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından hayatını kaybettiği yönünde ilk bilgilerin paylaşıldığı Filistinlinin, yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü, durumunun kritik olduğu ve Kudüs'teki Shaare Zedek Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.
🔷 Filistin resmi ajansı WAFA, söz konusu Filistinlinin, Uyun el-Haramiye Kavşağı yakınlarında aracına İsrail güçlerince açılan ateş sonucu yaralandığını duyurdu. İsrail polisi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "hızla ilerleyen bir aracın tespit edildiğini ve trafik ekiplerinin sürücüye dur ihtarında bulunduğunu" iddia etti.
🔷 Açıklamada, olay yerindeki polisin araca yaklaştığı sırada "sürücünün aracı polisin üzerine doğru sürdüğü, bunun üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığı ve sürücünün ise kaçmaya çalıştığı" öne sürüldü. Ayrıca sürücünün aracı geri manevra yaparken beton bariyere çarptığı da iddia edildi.