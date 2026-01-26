Siyonistlerin ateşkese rağmen saldırıları

4 /10













🔷 Filistin resmi ajansı WAFA, söz konusu Filistinlinin, Uyun el-Haramiye Kavşağı yakınlarında aracına İsrail güçlerince açılan ateş sonucu yaralandığını duyurdu. İsrail polisi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "hızla ilerleyen bir aracın tespit edildiğini ve trafik ekiplerinin sürücüye dur ihtarında bulunduğunu" iddia etti.

🔷 Açıklamada, olay yerindeki polisin araca yaklaştığı sırada "sürücünün aracı polisin üzerine doğru sürdüğü, bunun üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığı ve sürücünün ise kaçmaya çalıştığı" öne sürüldü. Ayrıca sürücünün aracı geri manevra yaparken beton bariyere çarptığı da iddia edildi.