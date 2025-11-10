İsrail, Filistin'deki mezarlıkları hedef alıyor
Filistinli kardeşlerimiz, işgalci İsrail tarafından yıllardır süregelen sistematik bir soykırıma maruz kalıyor. Bu soykırım yalnızca yaşayanları değil, ölüleri de hedef alıyor. Eli kanlı İsrail'in yaptığı; Filistin'in geçmişine, kültürüne ve hafızasına doğrudan bir darbe indirmek. Bu aleni katliamın en acı örneklerinden biri de tarihi Bab'ür-Rahme Mezarlığı'nın hedef alınması...
◾ İşgalci İsrail, Gazze halkına 7 Ekim'de daha da şiddetlenen şekilde sistematik bir soykırım uyguluyor. Dirilere yaptığı zulümle yetinmeyen siyonist katiller ölülere de zulmetmeye devam ediyor.
◾Eli kanlı işgalciler, şimdi de mezarlıklara saldırmaya başladı. Bu, sivillere yönelik saldırıların da ötesinde, doğrudan geçmişe ve toplumsal hafızaya yapılmış bir saldırıdır. Bu, alenen bir kültürel katliamdır!
◾ Siyonist İsrail, Filistin'in kimliğini silmeye çalışıyor. Bunun en büyük örneği Bab al-Rahme İslami Mezarlığı'na yapılan müdahaleler... Bab al-Rahme İslami Mezarlığı, Kudüs'teki Mescid-i Aksa Camii'nin doğu duvarı boyunda yer alan kabirlerdir.
◾ Yaklaşık 23 dönümlük arazide bulunan, diğer adıyla Babürrahme Mezarlığı, İslam tarihi açısından oldukça önemli bir yer. Mezarlıkta sahabelerden Ubade bin Samit ve Şeddad bin Evs'in kabirleri yer alıyor.
◾ Aynı zamanda Hz. Ömer (RA) ve Selahaddin Eyyubi dönemlerinde Kudüs'ün fethine katılan pek çok mücahidin mezarı da burada bulunuyor
◾ Siyonistler mezarlığın bir bölümünü "Tevrat Bahçesi" adı verilen projeye dahil ederek Kudüs'ün dini ve tarihi kimliğini değiştirmeyi hedefliyor.
◾ İşgalci İsrail, Filistinlilerin belleği olan Babürrahme İslami Mezarlığı etrafında teleferik hattı için alt yapı çalışması başlatmış, bu aslında oyunun bir parçası...
◾ Bu plan kapsamında, eli kanlı İsrail mezarlığı tamamen ele geçirmeyi hedefliyor. Mezarlığın çevresine beton bariyerler konuyor ve alanlara erişim engelleniyor. Böylece burada defin işlemlerinin önüne geçilmiş oluyor.
Filistin Davasının Uluslararası Hukuk Ve Küresel Vicdan Boyutu