İsrail, Filistin’deki mezarlıkları hedef alıyor

◾ İşgalci İsrail, Gazze halkına 7 Ekim'de daha da şiddetlenen şekilde sistematik bir soykırım uyguluyor. Dirilere yaptığı zulümle yetinmeyen siyonist katiller ölülere de zulmetmeye devam ediyor.

◾Eli kanlı işgalciler, şimdi de mezarlıklara saldırmaya başladı. Bu, sivillere yönelik saldırıların da ötesinde, doğrudan geçmişe ve toplumsal hafızaya yapılmış bir saldırıdır. Bu, alenen bir kültürel katliamdır!