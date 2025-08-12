Gazze'de kıtlık sınırları zorluyor

5 /10













◾Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, sosyal medya hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin uyarıda bulundu. "Gazze kıtlığın eşiğinde." ifadesini kullanan Lahbib, yardımların engellendiğini, havadan yapılan yardımların etkisiz olduğunu ve yeni STK kayıt yenileme kurallarının krizi daha da kötüleştirme riski taşıdığını belirtti.

◾Lahbib, "İsrail ordusunun tam bir darbe vurması felaket olur. Toplu kayıplar, çöken hizmetler ve esirler risk altında. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve engelsiz insani yardım çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

