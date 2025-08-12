Gazze'de kıtlık sınırları zorluyor
Siyonistlerin yoğun saldırıları ve uyguladığı katı abluka, Birleşmiş Milletler tarafından "felaket seviyesinde" ilan edilen Gazze Şeridi'nde derin bir kıtlık krizine yol açıyor. Bölgedeki insani yardım kuruluşları, yeterli gıda ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimin ciddi şekilde kısıtlanması nedeniyle açlık vakalarının hızla arttığını rapor ediyor. Son 24 saat içinde 5 Filistinli'nin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle, bu trajik durum nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 227'ye yükseldi. Bu vahim tablo, uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan insani faciaya acil müdahalesinin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
◾ Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, devam eden saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
◾ Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 100 ölü ve 513 yaralının getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 78 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.
◾Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1838 kişinin öldürüldüğü, 13 bin 409 kişinin yaralandığı aktarıldı.
◾Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.
◾Siyonistlerin Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
◾İsrail ordusu Gazze kentinde Sahabe bölgesindeki bir ev ile Şeyh Rıdvan göleti yakınlarındaki Filistinli sivilleri hedef aldı. Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.
◾Gazze kentinin güneyinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yer alan "Belahiye" bölgesinde bir evin çatısını top mermisiyle hedef aldı.
◾Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktası yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
◾Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan İsrail hava saldırısında, aralarında bir karı-koca ile 2 çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
◾İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresindeki insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
◾Ayrıca İsrail ordusu Han Yunus'un güneyindeki yardım dağıtım merkezi yakınındaki Filistinlilere açtığı ateş sonucu 4 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktası yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
◾Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, sosyal medya hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin uyarıda bulundu. "Gazze kıtlığın eşiğinde." ifadesini kullanan Lahbib, yardımların engellendiğini, havadan yapılan yardımların etkisiz olduğunu ve yeni STK kayıt yenileme kurallarının krizi daha da kötüleştirme riski taşıdığını belirtti.
◾Lahbib, "İsrail ordusunun tam bir darbe vurması felaket olur. Toplu kayıplar, çöken hizmetler ve esirler risk altında. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve engelsiz insani yardım çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.