Gazze'de ateşkes sonrası yaşananlar
9 Ekim 2025 itibariyle İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı. İki yılın ardından bölgeden gelen belki de en umut verici haberdi. Ancak bizler, boykotu sürdürmeye, Gazze'deki kardeşlerimiz için dua etmeye ve Gazze davasını gündelik hayatımızın bir parçası olarak canlı tutmaya devam etmeliyiz. Çünkü unutmamak, bu davanın en güçlü direnişidir.
◾ 9 Ekim, Gazze için tarihi bir gün oldu. En büyük insanlık dramının yaşandığı Filistin'de birden fazla kez ateşkes girişiminde bulunulmuştu.
◾ Ancak işgalci İsrail, her zaman olduğu gibi sözünde durmadı. 10 Ekim 2025 itibariyle İsrail tarafından bir hareketlilik gözlemlenmedi.
◾ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:
"Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren, evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun, Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."
◾ Gazze halkı, yeni güne mutlu uyandı. 9 Ekim'de anlaşma net olarak yürürlüğe girmeden önce işgalci İsrail saldırılarına devam ediyordu. Ancak 9 Ekim günü saatler 12:00'de saldırılar sona erdi.
◾ 10 Ekim günü ise İsrail askerlerinin toplandığına ve geri çekilmeye başladığına dair haberler gelmeye başladı.
◾ Fakat ilerleyen saatlerle beraber farklı haberler geldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulmasına rağmen Gazze'nin farklı noktalarında topçu atışları devam etti.
◾ Saldırılar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Sderot bölgesinden görüntülendi. Oysa İsrail Ordu Radyosu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı tugayların Gazze'den çekildiğini yazmıştı.