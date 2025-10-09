Gazze’de ateşkes ilan edilecek mi?

1 /12













◾ Gazze, 21. yüzyılın kanayan yarası. Tüm dünya artık her şeyin farkında. Orada yıllardır yapılan sistematik zulmün ve bilhassa 7 Ekim 2023 tarihinden beri durmadan devam eden bombardımanların farkında...

◾ Annelerin feryadının, çocukların ağlamalarının ve insanlığın çaresizliğinin; kötüler de iyiler de farkında ancak işgalci İsrail zihniyetine karşı bir türlü çözüm bulunamıyor.