Gazze'de ateşkes ilan edilecek mi?
9 Ekim 2025 yani 7 Ekim 2023 tarihinin üstünden tam 2 yıl geçti. Gazze, işgalci İsrail'in alenen soykırımına maruz kalıyor ve bu durum 3. yılına girdi. Bunun elbet öncesi var. Filistin meselesi dünün veya bugünün değil yılların meselesi ve yıllardır İsrail'in saldırılarıyla bir var oluş mücadelesi veriyor. 9 Ekim dedik ya bugün yine o günlerden biri. Bir ateşkes söz konusu, İsrail ile arabulucu ülkeler arasında. O ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye... 20 maddelik bir anlaşma. Artık Gazze'de bomba sesleri dinsin, çocuklar özgürce gökyüzüne bakabilsin diye...
◾ Gazze, 21. yüzyılın kanayan yarası. Tüm dünya artık her şeyin farkında. Orada yıllardır yapılan sistematik zulmün ve bilhassa 7 Ekim 2023 tarihinden beri durmadan devam eden bombardımanların farkında...
◾ Annelerin feryadının, çocukların ağlamalarının ve insanlığın çaresizliğinin; kötüler de iyiler de farkında ancak işgalci İsrail zihniyetine karşı bir türlü çözüm bulunamıyor.
◾ 9 Ekim 2025, yani 7 Ekim 2023'ün üzerinden tam iki yıl geçmiş ve üçüncü yılına girmişken bu soykırım; gece 3 suları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.
◾ İsrail-Gazze konusunda; Mısır, Katar, Türkiye arabulucu olmuştu. Son günlerde Sumud, Özgürlük filoları gibi insani yardım gemilerinin de gündem de olması ateşkes sürecini hızlandırdığı düşünülüyor.
◾ Aslında ateşkes mevzusu en başından beri pek çok ülkenin destek verdiği bir konuydu. İnsanlık dramanın yaşandığı Gazze'deki soykırıma vicdanı olan hiçbir insan sessiz kalamazdı.
◾ Dünyada, insanlığını yitirmemiş bireyler yapılan protestolarda sessiz kalmadı ve tarafını belli ederek Gazze'nin yalnız olmadığını, İsrail'in de yalnızca bir terör topluluğunu olduğunu vurguladılar.
◾ Dikkatinizi çekerim bir devlet demiyorum çünkü İsrail bir devlet değil. Filistin halkının yaşadığı, vatanı olan toprakları kendinin olduğunu söyleyip o masumların ellerinden alan bir hırsız.
◾ Bu yalnızca bir hırsızlık, bir işgalci onlar; insan olmak değil bu. Gelelim ateşkes konusuna. Elbette gönlümüz bunu istiyor, oradaki zulmün, saldırıların bitmesini hepimiz gönülden istiyoruz.
◾ 9 Ekim 2025 gece 3 suları yapılan açıklamalar evvela Donald Trump'tan geldi. İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini açıkladı..
◾ Arabulucu ülkeler olan; Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti. Fakat Netanyahu; Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere, "Tanrı'nın izniyle tüm esirleri geri getireceğiz" ifadesinde bulundu. Hala, ölümünden sorumlu olduğu Gazze'deki insanları değil de esirler mevzusunu ortaya getirdiğini görüyoruz.