El Kassam Tugayları komutanı Muhammed Dayf
İsrail Savunma Kuvvetleri İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın şehit edildiğini iddia ettiği asılsız saldırının videolarını sosyal mecralarda yayınladı. Yıllardır Hamas'ın silahlı kanadını yöneten ve Filistin'in özgürlüğü için savaşan Muhammed Deif, Gazze için önemli ve büyük bir sembol. Muhammed ed-Dayf'ın şehit edildiği haberleri ise HAMAS tarafından yalanlandı. Peki, Muhammed Deif kim? İşte, Muhammed ed-Dayf'ın hayatına dair bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 01.08.2024
16:21
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
17:17
◼ İşgalci İsrail yayınladığı saldırı görüntüleri ile
Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ı şehit ettiğini iddia etti. 25 yıldır pek çok suikastten sağ çıkan İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın şehadeti işgalcilerin asılsız bir iddiası.
◼ Peki,
İsrail istihbarat servisi Mossad'ın "hayatta kalma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip" dediği İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf kimdir?
FİLİSTİN DİRENİŞİNİN ABİDESİ
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Ailesi ve Hamas mensupları dışında neredeyse kimsenin tanımadığı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf teknolojik aletler kullanmıyor ve otuz yıldır İsrail'in listesindeki baş isim.
◼ Muhammed
Deif'in bilinen sadece üç fotoğrafı var. Bunlardan biri otuz yıldan fazla bir zaman önce çekilen bir gençlik fotoğrafı diğeri gölgeli ve bir diğeri ise yüzünü maske ile gizlediği bir fotoğraf.
İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı
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2011'de annesinin cenazesine katılıp katılamadığı dahi büyük bir muamma. İsrail'in onlarca yıldır onun peşinde olduğu ve çoğu kimse tarafından Filistin'deki direnişin sembolü olarak tanınan Dayf'in kim olduğunu araştırdık.
◼ Tam adı
Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Muhammed Dayf, 1965 yılında Gazze'de bulunan Han Yunus'ta dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilk gençlik dönemi zorluklarla geçen Dayf, Biraz aralıklı da olsa Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu.
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Dayf, Gazze İslam Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra İslami hareketler içinde yer alan Dayf, İslami Direniş Hareketi HAMAS'ın kuruluşunda yer aldı.
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Dayf, Filistinli Mücahitler grubunda aktif şekilde yer aldı ve işgalci İsrail'in radarına girdi. 1989 yılında tutuklandı ve bu ilk hapishane tecrübesinde 16 ay cezaevinde tutuldu.
◼ Hapishane çıkışı henüz kurulma aşamasında olan
İzzettin El-Kassam Tugayları'nı dizayn etti. 1993 yılında İmad Akl'ın şehadetinin ardından İzzettin El-Kassam Tugayları'nın lideri olarak bilindi.
İzzettin El-Kassam Tugayları'nın komutanı iki lakapla anılıyor: Dayf ve Ebu Halid.