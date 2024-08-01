El Kassam Tugayları komutanı Muhammed Dayf

◼ 2011'de annesinin cenazesine katılıp katılamadığı dahi büyük bir muamma. İsrail'in onlarca yıldır onun peşinde olduğu ve çoğu kimse tarafından Filistin'deki direnişin sembolü olarak tanınan Dayf'in kim olduğunu araştırdık.

◼ Tam adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Muhammed Dayf, 1965 yılında Gazze'de bulunan Han Yunus'ta dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilk gençlik dönemi zorluklarla geçen Dayf, Biraz aralıklı da olsa Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu.