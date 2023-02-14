Depremde binalar nasıl yıkılır? Binaların yıkılma şekli ne anlatır?

BİSKÜVİ ŞEKLİNDE YIKIM

🔸 Türkiye'de en çok karşılaşılan yıkım türü olan bisküvi şeklindeki enkazlar, en ağır yıkımlara neden olur.

🔸 Binalardaki üst üste bisküvi şeklinde çökmeler, kolon ve kirişlerin düğüm noktası adı verilen yerlerin sarsıntı esnasında birbirini tutamayarak açılmasıyla oluşur . Kolonlar devre dışı kalır ve döşeme ya da *tabliye zeminler üst üste çöker.

➡ Türkiye'de yaşanan depremler de ne yazık ki en sık karşımıza çıkan yıkımlardan biridir.

*Tabliye ne demek?

Binalarda yatay elemanlardan biridir, boyut olarak levha sınıfında olan yapı inşaat elemanlarına verilen isimdir.

Geçmişten günümüze sahra hastaneleri