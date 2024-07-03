Bozkurt işaretinin anlamı nedir? Bozkurt işareti tarihi, kökeni

◻ A Milli Takımımız UEFA Avrupa Şampiyonası'nda, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Takımına iki gol getiren Merih Demiral, attığı golden sonra "bozkurt" işareti yaptı.

◼ Coşkusunu ve sevincini bu şekilde gösteren oyuncu maç sonrasında,"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım" açıklamalarında bulundu.