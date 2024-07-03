Bozkurt işaretinin anlamı nedir? Bozkurt işareti tarihi, kökeni
A Milli Takımımız UEFA Avrupa Şampiyonası'nda, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Takımına iki gol getiren Merih Demiral, attığı golden sonra sevincini göstermek için "bozkurt" işareti yaptı. Yaşanan bu olay sonrası "bozkurt işareti"nin anlamı merak edilir oldu. Peki, bozkurt işareti ne anlama geliyor? Bozkurt işareti tarihi ve bozkurt işaretinin anlamı ne? İşte Bozkurt işareti tarihi, kökeni...
Giriş Tarihi: 03.07.2024
16:08
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
16:14
Bozkurt işaretinin anlamı
◻ A Milli Takımımız UEFA Avrupa Şampiyonası'nda, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Takımına iki gol getiren Merih Demiral, attığı golden sonra "bozkurt" işareti yaptı.
◼ Coşkusunu ve sevincini bu şekilde gösteren oyuncu maç sonrasında,
açıklamalarında bulundu. "İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım"
Orta Asya değil Türkistan
Bozkurt işaretinin anlamı nedir?
◻ Milli futbolcunun yaptığı bozkurt işareti, sosyal medyada birçok insan tarafından paylaşıldı ve fazlasıyla ilgi gördü. Avusturya-Türkiye maçı sonrası en çok merak edilen hususlardan biri de bu işaretin anlamı oldu. Fakat
UEFA, Demiral'ın gol sevincini "uygunsuz hareket" olarak gördü ve soruşturma başlattığını duyurdu.
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Peki, Türk mitoloji ve destanlarına kadar uzanan bozkurt sembolünün anlamı ne?
◻ Bozkurt sembolü, Türkler için oldukça önem teşkil ediyor. Bunun ilk sebebi
Türklerin bağımsızlığını simgelemesidir. Aynı zamanda bu işaret, Türklerin var oluşunu ve gururunun da bir yansımasıdır.
Türklerin tarihi başkenti Ötüken
◻ Bozkurt işaretinin geçmişi çok eskidir, Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları andan itibaren vardır. Yani
bozkut,Türk destan ve mitolojisinin atardamarıdır.
◼ Özellikle
Ergenekon Destanı'nda Bozkurt, Türklerin demir dağlarını eritip yurt arama süresince rehberlik etmiştir. Bu bakımından da ayrıca önemlidir.
ERGENEKON DESTANI
◻ Ergenekon sözcüğü,
anlamında dağ kemeri "ergene", manasında da dik "kon" kelimelerinin birleşmesi sonucu meydana gelmiştir. Ergenekon; Göktürklerin 522 ve 744 yılları arasında, Türkistan'da var olduğu efsanevi yurdunun adıdır.
◼ Bazı kaynaklar Ergenekon'un Altay dağlarındaki,
Beluça dağında olduğundan bahsedilir, fakat bu konuda kesin bir bilgi yoktur.
Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler