10 maddede 31 Mart yerel seçimleri

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimde oy kullanacak vatandaşların en çok merak ettiği soruyu 10 maddede hazırladık. Seçime girecek siyasi partiler hangileri? Oy kullanmaya dair kurallar nelerdir? Seçim kağıtları ve oy kullanılacak yerler ne zaman belli olacak? gibi bir çok soruyu içeren bu yazıda 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dair merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 21.03.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ







