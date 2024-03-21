10 maddede 31 Mart yerel seçimleri
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimde oy kullanacak vatandaşların en çok merak ettiği soruyu 10 maddede hazırladık. Seçime girecek siyasi partiler hangileri? Oy kullanmaya dair kurallar nelerdir? Seçim kağıtları ve oy kullanılacak yerler ne zaman belli olacak? gibi bir çok soruyu içeren bu yazıda 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dair merak edilen her şey...
Giriş Tarihi: 21.03.2024
15:25
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
15:55
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yapılacak 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre süreç işliyor.
🔴 Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
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Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?
1-) Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?
🔴 Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden,
e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.
🔴 Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen
bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazla oy verme yerine girilebilecek mi?
2-) Telefonla veya kamera ile oy kullanılabilir mi?
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Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezası bulunuyor.
🔴 Bu tür cihazlarla oy verme yerlerine giden vatandaşların
oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakarak oy verme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
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Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi?
3-) Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi?
🔴 Yeni evlenen vatandaşların kimlik bilgilerindeki değişlik nedeniyle oy verme işlemlerini
evlenme cüzdanı ile oy verme işlemini yapabilirler.
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31 Mart 2024 Yerel ve Mahalli seçimine yakın bir tarihte kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik olan vatandaşlar da ilgili nüfus müdürlüğünden bu değişimi gösteren resmi belge talep ederek oy verme işlemini gerçekleştirebilir.
Seçime kaç siyasi parti katılacak?
4) Seçime kaç siyasi parti katılacak?
🔴 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek seçimlere
34 siyasi parti katılacak. Seçmenler oy verme işlemi sırasında seçime giren tüm partilerin adının ve logosunun olduğu seçim kağıdıyla seçim yerine gidecek. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
🔴 AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.