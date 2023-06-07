Özgürlük Heykeli'nin gerçek hikayesi

OSMANLI'YA NİYET NEW YORK'A KISMET

📌 Bugün, New York'un en büyük sembolü haline gelen Özgürlük Heykeli'nin öyküsü, bundan yıllar öncesine dayanıyor. Manhattan'da, gökdelenler ve şehrin hemen önündeki adada yükselen, kaidesiyle birlikte tam 93 metrelik bu heykel, sadece bir şehrin değil tüm ülkenin de sembolü haline gelmiş durumda.

📌 Mısır ve New York bu konuda aynı payda üzerinde buluştular. Peki, bu heykelin New York için değil; o yıllarda Türk toprağı olan Mısır için hazırlandığını biliyor muyuz?