Özgürlük Heykeli'nin gerçek hikayesi
New York denildiğinde hiç şüphesiz herkesin aklına ilk olarak Özgürlük Heykeli gelir. 1880'li yıllarda inşa edilen, şehrin ve ülkenin sembolü haline gelen bu heykel, geçmişte Osmanlı toprağı olan Mısır için yapılmıştı. Yapımı için gerekli olan ücretin bizzat Abdülaziz tarafından ödendiği bu heykel, bundan yıllar önce Fransa'dan New York'a götürüldü.
Giriş Tarihi: 07.06.2023
15:28
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
15:35
OSMANLI'YA NİYET NEW YORK'A KISMET
📌 Bugün,
New York'un en büyük sembolü haline gelen Özgürlük Heykeli'nin öyküsü, bundan yıllar öncesine dayanıyor. Manhattan'da, gökdelenler ve şehrin hemen önündeki adada yükselen, kaidesiyle birlikte tam 93 metrelik bu heykel, sadece bir şehrin değil tüm ülkenin de sembolü haline gelmiş durumda.
📌 Mısır ve New York bu konuda aynı payda üzerinde buluştular. Peki, bu heykelin New York için değil; o yıllarda Türk toprağı olan
Mısır için hazırlandığını biliyor muyuz?
İNGİLTERE VE FRANSA'YI HAREKETE GEÇİREN PROJE
📌 On dokuzuncu yüzyılda
Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağı olan Mısır, yüzyılın ilk yıllarından itibaren Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın soyundan gelen "Hıdiv" unvanlı valiler tarafından idare ediliyordu ve içişlerinde neredeyse bağımsız hale gelmişlerdi.
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Mısır valileri, sadece yabancı memleketlerle imzaladıkları anlaşmalarla mali protokolleri padişaha tasdik ettirmekle yükümlüydüler ve İstanbul, bu gibi talepleri genellikle her zaman yerine getiriyordu.
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Mısır Valisi Said Paşa'nın Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps'e 1854'te hazırlattığı ve Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı projesi, onaylaması için dönemin Osmanlı Sultanı Abdülaziz'e sunulmuştu.
ABDÜLAZİZ 12 YIL BOYUNCA PROJEYİ ONAYLAMADI
📌 Bu projenin arkasında Fransa vardı ancak İngiltere, Akdeniz'deki ve Hindistan'daki hâkimiyetini sona erdirebilecek olan böyle bir hazırlığa karşı çıkıyor ve zamanın hükümdarı
Sultan Abdülaziz'i, projeyi reddetmesi için devamlı bir baskı altında tutuyordu.
📌 Said Paşa, İstanbul'un tasdikini beklemeden,
1854'ün 30 Kasım'ında Fransız mühendise projenin hayata geçirilmesi için gerekli şirketin kurulması iznini verdi.
📌 Fransız sermayesiyle kurulan şirketin hisse senetlerinin tamamı satılınca İngiltere, Sultan Abdülaziz'e daha fazla baskı yapmaya başladı ve hükümdar,
bu projeyi 12 yıl boyunca onaylamadı.