Eğitim sisteminde değişim şart I Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vav TV'de yayınlanan "Gençlerle Baş Başa" adlı programa konuk oldu. Bakan, kendisine yöneltilen eğitim ile alakalı soruları titizlikle cevapladı. Yasal dayanağı olmadan kurulan yabancı okullardan, Türkiye Maarif Modeli'ne, Milli Eğitim Akademisi'nden ana dilin önemine kadar pek çok konuya değindi. Eksikleri, yenilikleri tek tek anlattı ve Türkiye'yi eğitim kapsamında nelerin beklediğini açıkladı.
◾ Vav TV'de Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğündeki "Gençlerle Baş Başa" programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuk oldu.
◾ Gençler ile bir araya gelen Yusuf Tekin, öğrencilerin eğitim ile alakalı sorularını yanıtladı ve eğitim alanında yapılan yenilikleri maddeleri ve örnekleriyle anlattı.
◾ Bakan Yusuf Tekin sorularla eş zamanlı olarak; Türkiye'deki eğitim sistemindeki sıkıntıları, işleyiş tarzını, Türkçenin önemini, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni, KPPS alanında getirilen Milli Eğitim Akademisi gibi hususlara değindi.
◾ Bilhassa öğretmenleri de yakından alakadar eden KPSS sınavına getirilen mülakat sisteminden bahsetti. Bakan Tekin, "Mülakatlarda olası torpilin önüne nasıl geçileceğinin" sorulması üzerine, alacakları adayın 3 katı aday çağırdıklarını, bir kod numarasıyla mülakata gidildiğini, komisyondakilerin kişi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını aktardı.
◾ Öğrencilerden biri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, eğitim alanında yapılan değişikleri sordu, Tekin ise "Aldığınız karar hep birileri tarafından eleştiri konusu olabiliyor, bir kısmı tasvip ediyor, bir kısım karşı çıkıyor. İki tane yolumuz var. Bir, doğru bildiklerinizi yapacaksınız. Ülkenin çocuklarını, gençlerini, ülkemizin geleceğini sağlam yetiştirmek için doğru adımlar atmak lazım. İkinci seçenek, kendi siyasi kariyerimizi düşünüp popülist adımlar atmak. Sizin beni seveceğiniz, 'Çokça tatil yapın, gezin, okul önemli değil.' tarzından... Biz birincisine talip olduk. İnanın gecemizi gündüzümüze katıp sizin için çaba sarf ediyoruz" şeklinde değişiklik ile alakalı konuyu açıklamış oldu.
◾ Bakan Yusuf Tekin'in konuşmasında dikkat çeken en önemli yerlerden biri de ana dil hususuydu. Bakan, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerine ekseriyetle önem verdiklerini aktardı.
◾ Orta okul ve liselerde bu iki dersin ortalaması 70'in üzeri üzerinde olanların bir sonraki sınıfa geçme şartının olduğunu ve bunun da yerinde bir karar olduğunu açıkladı. Bakan, "Çocuklarımız önce ana dil becerilerini geliştirmeli" yorumunda bulundu.
◾ Milli Eğitim Bakanlığı için, "değişime en hızlı adapte olması gereken bakanlık" olması gerektiğini vurgulayan Tekin, şunları ifade etti: "Dünyada çocuklar artık bilgiyi edinmekte sıkıntı yaşamıyorlar, bilgiye ulaşabiliyorlar. Yani çocuğa okulda verilen bilgi gündelik hayatta beceriye dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? İhtiyaç duyduğumuz şey bu. Biz de bunu yaptık. Şimdi bize diyorlar ki 'Niye değiştiriyorsunuz?' Ben de diyorum ki 'Siz bu çocukların iyiliğini mi, kötülüğünü mü düşünüyorsunuz?' Bizim kitaplarımız hala çocuğa bir tanımı ezberletiyor, bir bilgiyi veriyor. Nerede kullanacağını, ne işine yarayacağını söylemeden bunları onlara vermek içinde yaşadığımız çağda doğru değil."