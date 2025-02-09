Eğitim sisteminde değişim şart I Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

5 /10 DEĞİŞİME HIZLI AYAK UYDURMALIYIZ











◾ Milli Eğitim Bakanlığı için, "değişime en hızlı adapte olması gereken bakanlık" olması gerektiğini vurgulayan Tekin, şunları ifade etti: "Dünyada çocuklar artık bilgiyi edinmekte sıkıntı yaşamıyorlar, bilgiye ulaşabiliyorlar. Yani çocuğa okulda verilen bilgi gündelik hayatta beceriye dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? İhtiyaç duyduğumuz şey bu. Biz de bunu yaptık. Şimdi bize diyorlar ki 'Niye değiştiriyorsunuz?' Ben de diyorum ki 'Siz bu çocukların iyiliğini mi, kötülüğünü mü düşünüyorsunuz?' Bizim kitaplarımız hala çocuğa bir tanımı ezberletiyor, bir bilgiyi veriyor. Nerede kullanacağını, ne işine yarayacağını söylemeden bunları onlara vermek içinde yaşadığımız çağda doğru değil."