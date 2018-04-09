ALES’ten yüksek puan almanın ipuçları
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ALES 2020 tarihleri açıklandı. ALES bahar dönemi sınavı korona virüs sebebiyle ertelendi. Yılın ilk sınavı bu nedenle 16 Ağustos 2020'de gerçekleştirilecek. Pek çok adayın aklında ise ALES sınavına nasıl hazırlanırım sorusu var. ALES için, kısa sürede çok şey başarmanızı sağlayacak püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz. Peki, ALES'e nasıl çalışılır? ALES'e nasıl hazırlanmalı? ALES'ten yüksek puan almanın ipuçlarını derledik.
Giriş Tarihi: 09.04.2018
18:00
Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
14:15
SINAV HAKKINDA YETERLİ BİLGİYE SAHİP MİSİNİZ?
Öncelikle yapmanız gereken en önemli şey, sınav hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. Birçok kişi sınavın yapısını görmeyi, sınav hakkında bilgi sahibi olmayı o güne, yani sınav gününe saklıyor veya sistemin değiştiği bilgisinden bihaber şekilde sınava giriyor.
Bu konuda herhangi bir ertelemeye gitmeden, en güvenilir ve birincil kaynak olan ÖSYM'nin sitesinden, gireceğiniz sınav ile ilgili mutlaka bilgi edinin. ÖSYM'nin kılavuzundan (
ulaşabilirsiniz) sınavla ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz. buradan
Sınavda yer alacak soru tipleri; sayısal, sözel veya eşit ağırlık bölümlerinin çözmesi gereken sorular; soru türlerinin bölümlere getireceği puanlar; süre sınırı; sınavda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler gibi ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu kılavuzda yer alıyor.
YÖKDİL'DEN YÜKSEK PUAN ALMANIN İPUÇLARI 🖍📙
HIZLI OKUMA TEKNİĞİNİZİ GELİŞTİRİN
Hızlı okumak, elbette ki sadece bu sınav için değil; ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavlar için oldukça önemli bir konu. Soruları doğru ve hızlı okuyup anlayabilmek, size zaman kazandırarak cevaplar üzerinde daha fazla düşünebilme imkânı sağlayacak.
Bunun için internette yapacağınız basit bir tarama yöntemiyle hızlı okuma tekniklerinizi geliştirebilirsiniz. Elinize geçen dergi, gazete ve kitap gibi tüm yazılı materyalleri fırsat buldukça okuyun. Bu sınava hangi alandan girecek olursanız olun, soruları okuyup doğru anlamanız, çözümlerde size zaman kazandıracak.
Sayısal, sözel veya eşit ağırlık bölümlerinin puan ağırlığını öğrendikten ve hangi bölümden sınava gireceğinizi kararlaştırdıktan sonra yapmanız gereken şey: eksik konuları saptamak.
Bunun için ilk olarak daha önceki sınavlarda çıkmış sorulardan veya yardımcı kaynakların
deneme sınavlarından faydalanabilirsiniz. Son yıllarda sınav sorularının tamamı erişime açık olmadığından, tüm konuları görebilmek adına deneme sınavı çözmenizi öneririz. Böylece sınavda yer alan soru türlerini, soru kalıplarını ve eksik konularınızı saptama şansınız olacak.
MANTIK SORULARINA EKSTRA ÖNEM VERİN
Mantık sorularını çözmek, ALES deneyimi yaşayanları oldukça zorlayan bir konu. Hem sayısal mantık, hem de sözel mantık, daha önce bu türde soru çözmeyen herkesi bir nebze terletiyor. Mantık sorularını çözmenin ilk adımı, cevabı bulmanızın düşündüğünüz kadar zor olmadığını kabullenmek.
Bu tür soruları çözebilmek için ihtiyacınız olan şey, yine konu anlatımı içeren bir kaynak. Yardımcı kaynak kitaplardan bulacağınız konu anlatımı sayesinde, mantık sorularının pratik çözümlerine ulaşabileceksiniz. Diğer sorularla ilgili konu eksiğiniz yoksa, bir süre boyunca sadece mantık sorularının çözümüne odaklanmanız yararınıza olacaktır.
Mantık sorularını çözerken en sık yapılan hatalardan biri de soruları
"birbirinden bağımsız" düşünememek. Verilen metin ve tablolarda birtakım bilgiler sunuluyor ve bu bilgiler ışığında, 3 veya 4 soru çözmeniz gerekiyor. Her soruda belirli değişkenler bulunuyor ve sorular birbirinden bağımsız. Bu durumda, bir soruda verilen bilgiyi sadece o sorunun çözümü için değerlendirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
ÖSYM veya dengi kurumların sınavlarında, bilgi dışında istediğiniz puanı alabilmenizi sağlayacak bir konu da zaman yönetimi. Sınavda zamanınızı olabildiğince etkili kullanmalısınız.
Yeni yönetmeliğe göre, 150 dakika sürecek olan bu sınavda, 100 soru yer alıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık için farklı puan türlerinden soru çözmeniz gerekiyor. Bu nedenle kılavuzda yer alan puan türleri ve test ağırlıklarını incelemelisiniz.
Çözmeniz gereken soru miktarı ile süreyi dengelemek zorundasınız. Sınav öncesi deneme sınavlarını süre tutarak çözmek, zaman yönetimi konusunda size oldukça büyük katkı sağlayacak.
Soru türlerine göre ayrı zaman dilimleri belirlemek ise tavsiye edeceğimiz yöntemlerin en pratiği. Örneğin,
"sözcükte anlam" soruları ile "paragraf" sorularını aynı sürede çözmeniz, zamanı etkili kullanamamanıza yol açar. Bu nedenle "her soruya 1,5 dakika" gibi bir zaman ayırmak, sizi büyük bir yanılgıya düşürür. Çünkü diğer soruların zamanından "kâr" etmeli ve mantık soruları için mümkün olduğunca uzun zaman ayırmalıyız.