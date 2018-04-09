ALES’ten yüksek puan almanın ipuçları

Öncelikle yapmanız gereken en önemli şey, sınav hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. Birçok kişi sınavın yapısını görmeyi, sınav hakkında bilgi sahibi olmayı o güne, yani sınav gününe saklıyor veya sistemin değiştiği bilgisinden bihaber şekilde sınava giriyor.

Bu konuda herhangi bir ertelemeye gitmeden, en güvenilir ve birincil kaynak olan ÖSYM'nin sitesinden, gireceğiniz sınav ile ilgili mutlaka bilgi edinin. ÖSYM'nin kılavuzundan ( buradan ulaşabilirsiniz) sınavla ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Sınavda yer alacak soru tipleri; sayısal, sözel veya eşit ağırlık bölümlerinin çözmesi gereken sorular; soru türlerinin bölümlere getireceği puanlar; süre sınırı; sınavda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler gibi ihtiyacınız olan tüm bilgiler bu kılavuzda yer alıyor.

YÖKDİL'DEN YÜKSEK PUAN ALMANIN İPUÇLARI 🖍📙