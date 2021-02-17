Öğrenme yeteneğinizi geliştirecek etkili yöntemler
Öğrenme zamana, mekâna ve kişiden kişiye değişen bir dizi süreci ihtiva eder. Hayatımız boyunca pek çok şey öğrenmeye çabalar, yoğun emek ve zaman harcarız. Ancak pek çoğumuz "öğrenmenin de öğrenilecek bir süreç" olduğunun farkına varmayız. Kimi zaman isteksizlik, tembellik, motivasyon kaybı ya da zamanı iyi değerlendirememe gibi unsurlar da öğrenme sürecimizin önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkar. Peki, öğrenme yeteneğimizi nasıl geliştirebiliriz? Hangi metotlar öğrenme sürecimizi olumlu olarak etkiler?
Giriş Tarihi: 17.02.2021
16:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
17:47
BELLEK GELİŞİMİ ÖĞRENMEYİ NASIL ETKİLER?
Her zihin eşsiz bir yapıya sahiptir ve çoğu kişi en az bir alanda uzmandır. Peki, bu uzmanlığı belirleyen şey nedir?
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Bilim insanları
olarak açıklarlar. Beyinde nöronların gerçekleştirdiği bilgi akışı, beynin öğrenme sürecini etkiler. öğrenmeyi nörofizyolojik bir olgu
Bebeklik çağından itibaren nöronlar arası bağlar oluşmaya başlar. Bu süreçte oluşan
ve öğrenme süreci bu bağlar üzerine inşa edilmiş olur. her bağ, bir sonraki aşamada diğer bağıntıların kurulmasını sağlar
Tıpkı bir ağacın kökleri üzerinde gövdenin ve dalların olması gibi bellek de bu bağların üzerine inşa edilir ve bilgi,
başlar. Bu nedenle öncesinde temelleri atılan bir bilginin üzerine yeni bilgilerin eklenmesi bellekte düzenli ve anlamlı şekilde kodlanarak depolanmaya ; daha önce ilgilenmediğiniz bir konuda yeni bilgiler inşa etmek ise zorlayıcı bir süreçtir. öğrenme sürecini hızlandıran
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Bruce Hood - Benlik Yanılsaması: Sosyal Beyin, Kimliği Nasıl Oluşturur? Okuma önerisi:
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İRADE EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİ?
İrade, duygusal bir güçtür ve düşüncelerin irade üzerinde güçlü olabilmesi için tutkularımızla da beslenmesi şarttır.
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Pek çoğumuz öğrenme sürecimizde motivasyonumuzda azalmalar ve isteksizlikler görürüz. Bunun sebebi o şeyi gerçekten isteyip istemediğimize bağlı olarak
geçer. irademizin güçlendirilememesinden
İrademizi harekete geçiren şey
Harekete geçmek ise birçok işi başarıp yerine getirmek anlamına gelir. Yani mesele sadece irade değil; aynı zamanda harekete geçmektir. derin tefekkür değil, eylemlerimizdir.
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Alman filozof Arthur Schopenhauer, vücudun bir irade tarafından yaratıldığı örneği ile bu durumu dile getirir. Kan, hayat denilen irade ile damarlarda dolaşır. Anlama iradesi beyni, yakalama iradesi ellerimizi, beslenme iradesi hazmı tetikler.
hale gelir. İrade, vücudun faaliyeti ile gözle görünür
nefse hâkimiyetteki başarılar çoğu kez küçük gayretlerle kazanılır. Her biri alışkanlığın oluşmasında kendi ölçüsünde katkı sağlar, işimizi kolaylaştırır. İrade Terbiyesi kitabının yazarı Fransız eğitimci Jules Payot'a göre,
İradenizi küçük küçük adımlarla güçlendirmek ve onları eylemlere dökmek, öğrenme sürecinizi kolaylaştıran,
olacaktır. motivasyonunuzu arttıran ve disiplin sağlayan bir yöntem
📕 Okuma önerisi: Jules Payot - İrade Terbiyesi
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Cemil Meriç, "kaderimi tayin eden bir kitap" olarak İrade Terbiyesi'ni önermiş, disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendiğini söylemiştir.
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ise bu kitabı 18-20 yaşlarındayken okumadığı için duyduğu derin pişmanlığı dile getirmiştir. Ali Fuat Başgil
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10 BİN SAAT KURALI NEDİR?
Bir konuda uzmanlaşmak için en az 10 bin saat bilinçli çalışma yapmanın gerektiğini söyleyen tez.
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TED konuşmasıyla ünlenen yazar Malcolm Gladwell, ortaya attığı bu tez ile temel olarak bir konuda uzman olabilmenin
gerçekleştirilebileceğini savunur. Yani başarıya ulaşabilmenin hızlı ve kestirme bir yolu yoktur; o konuya 10 bin saat o konu üzerinde çalışılarak gerekir. uzun zaman ve yoğun emek vermek
Bill Gates ve The Beatles gibi
üzerinden verdiği örneklerde Gladwell, 10 bin saat kuralının geçerliliğini vurgular. mesleklerinde dahi olarak kabul edilen isimler
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lisede okurken evinin yakınında bulunan ve o zamanlar için nadir nitelikte bir bilgisayar laboratuvarına sahip olan Washington Üniversitesi'ne gidip orada kod çalışmıştır. Bill Gates,
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'ın Hamburg zamanına da değinen bu çalışma, aralıksız 8 saat çaldıkları dönemden bahsetmiş ve her iki örneğin başarısının sırrını bu çalışmaya dayandırmıştır. The Beatles
📕 Malcolm Gladwell – Outliers: Çizginin Dışındakiler Okuma önerisi:
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Josh Kaufman, bir konu hakkında temelinizi sağlam atmanızın sadece 20 saatte gerçekleşebileceğini iddia eder.
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Yukarıda bahsettiğimiz 10 bin saat kuralı,
açısından önemli. Fakat her birimiz her konuda bu seviyeye ulaşmak istemiyoruz. Bazı konularda sağlam bir temel oluşturmamız bizim için yeterli olabilir. bir konuda "uzman" ya da "deha" seviyesine gelebilmemiz
İşletme koçu Josh Kaufman'ın ortaya attığı bu yaklaşıma göre,
var. bir konuda sağlam bir temel oluşturabilmemiz için 20 saate ihtiyacımız
Ancak, 20 saat kuralının başarılı olması için bu
gerekiyor. Öte yandan bu seanslar boyunca sadece o konuya odaklanmamız, farklı meseleler ile dikkatimizi dağıtmamamız da şart. 20 saatlik süreci, 45 dakikalık çalışma seanslarına ayırmamız ve günlere yaymamız
📌 Ünlü girişimciler
başarılarını bu yönteme borçlu olduklarını söylüyorlar. Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Oprah Winfrey,
📕 Okuma önerisi: Josh Kaufman - İlk 20 Saat
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Kitabı okumak ve incelemek için tıklayın.
Öğrenme süreçlerimizi etkileyen konulardan biri de zamanı değerlendirme adına yaşadığımız problemlerdir.
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Bu konuda pek çok yöntem geliştirilse de en etkili metotlardan biri Pomodoro tekniğidir. 1980'li yılların sonlarında Francesco Cirillo tarafından geliştirilen bu teknik,
kapsar. 25 dakika çalışma süresi ve 5 dakikalık kısa molayı
Cirillo, bir üniversite öğrencisiyken domates şeklindeki bir mutfak zamanlayıcısı kullanmış ve
bu yönteme isim olarak vermiştir. İtalyanca domates anlamına gelen "Pomodoro" kelimesini
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POMODORO TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?
Bu teknikte yapılacak olan işlerin veya çalışılacak olan konuların bir listesi yapılır ve öncelikler sıralanır.
📌 Zamanlayıcı
ve bu zaman diliminde sadece belirlenen tek bir işe odaklanılır. 25 dakikaya ayarlanır
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ardından bir sonraki Pomodoro seansına geçilir. 5 dakika kısa molanın
📌 Bu şekilde dört seans, yani
verilir. 2 saatlik verimli bir çalışmanın ardından 15-30 dakikalık uzun bir mola
📕 Okuma önerisi: Francesco Cirillo - Pomodoro Tekniği: Hayat Kurtaran Zaman Yönetimi Sistemi
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