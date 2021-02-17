Öğrenme yeteneğinizi geliştirecek etkili yöntemler

Her zihin eşsiz bir yapıya sahiptir ve çoğu kişi en az bir alanda uzmandır. Peki, bu uzmanlığı belirleyen şey nedir?

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Bilim insanları öğrenmeyi nörofizyolojik bir olgu olarak açıklarlar. Beyinde nöronların gerçekleştirdiği bilgi akışı, beynin öğrenme sürecini etkiler.

Bebeklik çağından itibaren nöronlar arası bağlar oluşmaya başlar. Bu süreçte oluşan her bağ, bir sonraki aşamada diğer bağıntıların kurulmasını sağlar ve öğrenme süreci bu bağlar üzerine inşa edilmiş olur.

Tıpkı bir ağacın kökleri üzerinde gövdenin ve dalların olması gibi bellek de bu bağların üzerine inşa edilir ve bilgi, bellekte düzenli ve anlamlı şekilde kodlanarak depolanmaya başlar. Bu nedenle öncesinde temelleri atılan bir bilginin üzerine yeni bilgilerin eklenmesi öğrenme sürecini hızlandıran; daha önce ilgilenmediğiniz bir konuda yeni bilgiler inşa etmek ise zorlayıcı bir süreçtir.

📕 Okuma önerisi: Bruce Hood - Benlik Yanılsaması: Sosyal Beyin, Kimliği Nasıl Oluşturur?

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