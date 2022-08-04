21. yüzyılın mesleği: Veri bilimciliği
Yirminci yüzyıl ile büyük bir atılım gösteren teknoloji, hızla ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyor. Öyle ki dünya nüfusu 8 milyara adım adım yaklaşırken, teknolojideki baş döndüren hız, gelecekte bazı mesleklerin yok olmasına sebep olacak. Uzmanlar bu durum karşısında yeni iş gruplarının tahmin edilemeyecek şekilde yükseleceğini öngörüyor. Bu meslek dallarından biri olan veri bilimciliğini sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 07.08.2022
10:02
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
12:04
Dijitalleşmelerin yüzyılımıza yansımaları
📌 Teknolojinin gelişmesi ve günümüz şartları ile beraber birçok meslek evrilmeye haliyle de değişmeye başladı. İnsanın fiziksel gücü yerine
daha çok çeşitlilik kazanma yolunda ilerliyor. Bunlardan en önde geleni ise zekâya dayalı, robotik kodlama kullanılarak oluşturulan meslek dalları … veri bilimciliği
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VAV TV'de yayınlanan Eğitim Atölyesi programına konuk olan Prof. Dr. Muhsin Konuk , veri bilimciliğinin, yapay zekâ ve robotik mühendisliğinin, dijital dedektiflik gibi mesleklerin gelecekte daha çok revaçta olacağını ve ileride en fazla tercih edilecek alanlardan olacağını vurguladı.
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Veri bilimciliği nedir?
İstatistikler, bilimsel yöntemler, yapay zekâ ve veri analizi dâhil olmak üzere birçok alanı birleştirerek verilerden değer elde etmeyi sağlar. Veri bilimiyle uğraşan kişilere veri bilimci denir.
Yapay zeka alanında hangi noktadayız?
Atıkların değerlendirilebildiği meslekler ön planda
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Prof. Dr. Muhsin Konuk ayrıca sürdürülebilir enerji konusuna da değinerek, da önümüzdeki yıllarda revaçta olacağını belirtti. Konuk aynı zamanda çöplerin değerlendirilerek bunlardan enerji elde edilebilmesine alternatif enerji danışmanlığının ni de katmanın mümkün olduğunu dile getirdi. enerji mühendisliği
Alternatif enerji danışmanlığı nedir?
Şirketleri alternatif enerji kaynakları konusunda eğitmek, fizibilite çalışmaları yapmak ve kısa raporlar hazırlamak şeklinde açıklanabilir.
Enerji mühendisliği nedir?
Enerji tedarik etmenin verimli ve yenilikçi yollarını bulmak için projeler tasarlamak anlamına gelir. Bu amaçla saha denetimleri gerçekleştirir ve enerji araştırmaları yapar.
📌 Gelişen ve değişen dünyayla beraber yeni meslek dallarının artacağına dikkat çeken
Muhsin Konuk, günümüzde var olan doğal gaz, petrol, elektrik elektronik mühendisliğinin yerini tutacak farklı alanların da yakın bir tarihte üniversitelerde yer alacağını vurguladı.
10 soruda tercih
Genetik kodlamanın önemi
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Eğitim Atölyesi'nde " denilen yeni bir sistemden de bahseden Konuk, bu sayede her canlının kendi türüne ait barkodlaması olacağını ve özellikle Genetik barkodlama" yaban hayatındaki ve nesli tükenmekte olan canlıların korunması adına önemli adımların atılabileceğini söyledi. Bu sistemin adli bilimler içerisinde de oldukça önemli olacağını vurguladı.
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DNA barkodlama nedir?
Belirli bir gen veya genlerden DNA'nın kısa bir bölümünü kullanarak tür tanımlama yöntemidir.
Genetik hastalıklar 1 saatte öğrenilebilecek
Adli bilimler
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en yaygın örneğin Adli bilimlerle ilgili olduğunu belirten Konuk, bununla beraber saç telinden veya tırnağın arasına karışmış babalık testi bir deri parçasından bile suçluyu bulma imkânına sahip olunabildiğini ifade etti.
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Adli bilimlerin Türkiye'de sadece iki üniversitede olduğunu söyleyen Muhsin Konuk, bu meslek dalının ülkemiz için ciddi anlamda gelecek ifade ettiğinin üstüne basarak, 21. yüzyılın meslekleri arasına adli bilimleri de eklemiş oldu.
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Moleküler biyogenetikle başarı oranı artacak
📌 Günümüzdeki teknolojide tek bir ilacın birçok farklı kişiye yazıldığını ifade eden
Muhsin Konuk, bu şekilde başarı oranının çok düşük olduğunu vurguladı.
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Bireyselleşmiş tıp çalışmalarının da ciddi anlamda ön plana çıkacağını söyleyen Konuk, sadece iki mililitre kan alma ya da yanak içerisinden pamukla sıvı alma suretiyle oradan çoğaltılacak DNA'dan genetik profilleri ortaya çıkararak, bunlardan ilaçla ilgili olan kısımların aile hekimlerin bilgisayarına yükleneceğini ve aile hekiminin de o profile bakmak suretiyle verebileceğini belirtti. genetiğe uygun ilaç
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Moleküler Biyoloji ve Genetik nedir?
Hücreleri oluşturan moleküllerin canlıların davranışlarını nasıl belirlediğini anlamaya çalışan çok disiplinli akademik bir bölümdür.
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