21. yüzyılın mesleği: Veri bilimciliği

Dijitalleşmelerin yüzyılımıza yansımaları

📌 Teknolojinin gelişmesi ve günümüz şartları ile beraber birçok meslek evrilmeye haliyle de değişmeye başladı. İnsanın fiziksel gücü yerine zekâya dayalı, robotik kodlama kullanılarak oluşturulan meslek dalları daha çok çeşitlilik kazanma yolunda ilerliyor. Bunlardan en önde geleni ise veri bilimciliği …

📌 VAV TV'de yayınlanan Eğitim Atölyesi programına konuk olan Prof. Dr. Muhsin Konuk, veri bilimciliğinin, yapay zekâ ve robotik mühendisliğinin, dijital dedektiflik gibi mesleklerin gelecekte daha çok revaçta olacağını ve ileride en fazla tercih edilecek alanlardan olacağını vurguladı.

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Veri bilimciliği nedir?

İstatistikler, bilimsel yöntemler, yapay zekâ ve veri analizi dâhil olmak üzere birçok alanı birleştirerek verilerden değer elde etmeyi sağlar. Veri bilimiyle uğraşan kişilere veri bilimci denir.