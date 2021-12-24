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Yazarların takma isimlerine ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Server Bedi, Süleyman Sadi, Yaşar Tellidede, Mehmet Yasin... İçlerinde tanıdık gelenler var mı? Hepsi edebiyatımızın değerli simalarının kullandığı takma isimler... Yazarlar, bazen ek gelir için bazen de özgürce yazmak için belli dönemlerde "takma isim" kullandı ve yazılarını bu isimlerle yayınladılar. Takma isimlerin kimlere ait olduğu anlaşıldıkça değiştirdiler, yeni bir isimle yazılarını kaleme aldılar. Sizlere edebiyatın önemli yazarlarının kullandığı takma isimlerle ilgili sorular hazırladık. Bu isimlere ne kadar hakimsiniz, soruları cevaplayın, kendinizi test edin!

Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 16:44
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“Mehmet Leventoğlu, Yasin Işık, Mehmet Yasin” gibi takma isimleri olan yazar kimdir?
“Mehmet Leventoğlu, Yasin Işık, Mehmet Yasin” gibi takma isimleri olan yazar kimdir?

"Mehmet Leventoğlu, Yasin Işık, Mehmet Yasin" gibi takma isimleri olan yazar kimdir?

•A) Orhan Kemal
•B) Erdem Bayazıt
•C) Sezai Karakoç
•D) Reşat Nuri Güntekin

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"Ben, Bendeniz ve Fıkracı" gibi takma isimleri olan yazar kimdir?
Ben, Bendeniz ve Fıkracı gibi takma isimleri olan yazar kimdir?

"Ben, Bendeniz ve Fıkracı" gibi takma isimleri olan yazar kimdir?

•A) Cemal Süreya
•B) Nazım Hikmet
•C) Orhan Veli
•D) Özdemir Asaf

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Takma isimlerinden biri "Nevin Yıldız" olan yazar kimdir?
Takma isimlerinden biri Nevin Yıldız olan yazar kimdir?

✍ Takma isimlerinden biri "Nevin Yıldız" olan yazar kimdir?

•A) Cahit Sıtkı Tarancı
•B) Edip Cansever
•C) Turgut Uyar
•D) Attila İlhan

Öğretmen edebiyatçılarımızın eserlerine ne kadar hakimsin?

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“Mehmet Ali Sel” takma ismini kullanan yazar kimdir?
“Mehmet Ali Sel” takma ismini kullanan yazar kimdir?

"Mehmet Ali Sel" takma ismini kullanan yazar kimdir?

•A)Oktay Rifat
•B)Melih Cevdet Anday
•C)Orhan Veli Kanık
•D)Ahmet Haşim

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“Ağustos Böceği, Yıldız Böceği ve Cemil Nimet” takma isimlerini kullanan yazar kimdir?
“Ağustos Böceği, Yıldız Böceği ve Cemil Nimet” takma isimlerini kullanan yazar kimdir?

"Ağustos Böceği, Yıldız Böceği ve Cemil Nimet" takma isimlerini kullanan yazar kimdir?

•A)Refik Halit Karay
•B)Hüseyin Rahmi Gürpınar
•C)Reşat Nuri Güntekin
•D)Memduh Şevket Esendal

Mehmet Akif'ten edebiyat dersleri: Şiir nasıl olmalıdır?

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