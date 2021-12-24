Yazarların takma isimlerine ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Server Bedi, Süleyman Sadi, Yaşar Tellidede, Mehmet Yasin... İçlerinde tanıdık gelenler var mı? Hepsi edebiyatımızın değerli simalarının kullandığı takma isimler... Yazarlar, bazen ek gelir için bazen de özgürce yazmak için belli dönemlerde "takma isim" kullandı ve yazılarını bu isimlerle yayınladılar. Takma isimlerin kimlere ait olduğu anlaşıldıkça değiştirdiler, yeni bir isimle yazılarını kaleme aldılar. Sizlere edebiyatın önemli yazarlarının kullandığı takma isimlerle ilgili sorular hazırladık. Bu isimlere ne kadar hakimsiniz, soruları cevaplayın, kendinizi test edin!