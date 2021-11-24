Öğretmen edebiyatçılarımızın eserlerine ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Öğretmenlerimiz ilmiyle saçtıkları ışığı etraflarına yansıtarak vicdanlı, ahlaklı ve hayatın her alanında söz sahibi olan bireyler olabilmemiz için çaba gösteriyorlar. Onların varlığı, geçmişte olduğu gibi bugün de en değerli hazinelerimizden biri... Sizlere bu özel günde hem öğrettikleri hem de yazdıklarıyla yolumuzu aydınlatan öğretmen yazarlarımızın eserlerinden sorular hazırladık. Onlara olan vefa borcumuzu, arkalarında bıraktıkları eserlere sahip çıkarak bir nebze de olsa ödeyebiliriz. Peki siz, öğretmen yazar/şairlerimizin eserlerine ne kadar hakimsiniz? Soruları bilin, kendinizi test edin! Değerli öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.