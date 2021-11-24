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Öğretmen edebiyatçılarımızın eserlerine ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Öğretmenlerimiz ilmiyle saçtıkları ışığı etraflarına yansıtarak vicdanlı, ahlaklı ve hayatın her alanında söz sahibi olan bireyler olabilmemiz için çaba gösteriyorlar. Onların varlığı, geçmişte olduğu gibi bugün de en değerli hazinelerimizden biri... Sizlere bu özel günde hem öğrettikleri hem de yazdıklarıyla yolumuzu aydınlatan öğretmen yazarlarımızın eserlerinden sorular hazırladık. Onlara olan vefa borcumuzu, arkalarında bıraktıkları eserlere sahip çıkarak bir nebze de olsa ödeyebiliriz. Peki siz, öğretmen yazar/şairlerimizin eserlerine ne kadar hakimsiniz? Soruları bilin, kendinizi test edin! Değerli öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 15:22
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Aşağıdakilerden hangisi Erdem Bayazıt’ın eseri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Erdem Bayazıt’ın eseri değildir?

✍ Aşağıdakilerden hangisi Erdem Bayazıt'ın eseri değildir?


•A) Motorlu kuş
•B) İpekyolu'ndan Afganistan'a
•C) Vahyin Diriltici Soluğu
•D) Kelimenin Dirilişi

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Aşağıdakilerden hangisi “Divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprülük görevi üstlenen” edebiyatçımıza ait bir eser değildir?
Aşağıdakilerden hangisi “Divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprülük görevi üstlenen” edebiyatçımıza ait bir eser değildir?

Aşağıdakilerden hangisi "Divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprülük görevi üstlenen" edebiyatçımıza ait bir eser değildir?


•A)Tarih Musahabeleri
•B)Kendi Gök Kubbemiz
•C)Eğil Dağlar
•D)Dil ve Edebiyat Yazıları

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Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’nın eseri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’nın eseri değildir?

✍ Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı'nın eseri değildir?


•A)Aziz İstanbul
•B)Kendi Gök Kubbemiz
•C)Rubailer ve Hayyam'ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş
•D)Karşı

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Aşağıdakilerden hangisi Nurullah Ataç’ın eseri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Nurullah Ataç’ın eseri değildir?

✍ Aşağıdakilerden hangisi Nurullah Ataç'ın eseri değildir?


•A)Aylaklar
•B)Günlerin Getirdiği
•C)Okuruma Mektuplar
•D)Karalama Defteri

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Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri arasında değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri arasında değildir?

✍ Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri arasında değildir?


•A)Varolma Savaşı
•B)O ve Ben
•C)Tohum
•D)Esselâm

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