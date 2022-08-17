Yavuz Bülent Bakiler’in şiirlerinde İstanbul’u aramak

"Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik

Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.

Martılar konuyor omuzlarıma

Gözlerin İstanbul oluyor birden."

Yavuz Bülent Bakiler - Gözlerin İstanbul Oluyor Birden

🔹Şairin en sevilen şiirlerinden olan "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" çağdaş Türk şiirinde İstanbul'u sevgiliye benzeten en güzel örneklerden biridir. Sevgilinin varlığıyla beraber bereketli bir yağmurun başlaması, şairin içinin güzelliklerle dolması bir hüsn-i talil örneğidir. Yani güzel şeylerin varlığı sevgiliye bağlanmıştır. Martılarla beraber aslında bir deniz, vapur sahnesini çağrıştıran şair, sevgilinin gözünde âlemi görmüş gibidir, o âlem İstanbul'dur.

Hüsn-i Talil Nedir?

Bir olayı ya da durumu güzel sebebe bağlama.

Yavuz Bülent Bâkiler'den milli şuurumuzu uyandıracak 40 alıntı