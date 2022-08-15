Maraş'ın dört kalemşörü "Karakoç kardeşler"

Bir Edebiyat Başkenti: Maraş

🔸 Maraş'ın kayıtlara geçmiş edebiyat serüvenini Osmanlı dönemine kadar götürebiliriz. 16. yüzyıl ve sonrasında sultanü'ş şuaralar çıkarmış olan bu kentin bilindik ilk ismi Halil-i Maraşi'dir.

🔸 Şiiri dua olarak gören Halil-i Maraşi, yazdıklarıyla insanları iyiye güzele yönlendirmeyi amaçlar. Allah'a daha iyi kul olabilmeyi şiirlerine konu eden Maraşi, bu anlamda bir diğer Maraşlı şair Ahmet Kuddusi ile aynı amacı güder.

🔸 18. yüzyılın Sultanü'ş Şuarası Sünbülzade Vehbi ve bir diğer Maraşlı divan şairi Gaffar Baba'nın şiirlerinde de aynı temalar, benzer deyişler görülür.

🔸 Çağlar ötesine gelip Necip Fazıl ve Yedi Güzel Adamı mercek altına aldığımızda, onların da bu mayadan nasibini aldığını, insanlığı Hak yola çağırdığını, şiirlerini imanla bezediğini görürüz.

🔸 Maraş'ın en önemli isimlerinden olan Karakoç kardeşler de şiirini Allah, iman, vatan, millet sevgisi ile kurmuş ve bizlere sunmuşlardır. Bu açıdan baktığımızda Maraş, edebiyatımızdan yükselen, imanlı sesin kalbidir.

Sultanü'ş Şuara Nedir?

Bu unvan "şairlerin sultanı" anlamına gelir.

Bahaettin Karakoç'un duygudan duyguya sürükleyen şiirleri