Maraş'ın dört kalemşörü "Karakoç kardeşler"

🔸 Sonraki kitaplarında daha sert ve daha lirik bir üslubu benimsemiş, aliterasyon, asonans gibi ögelere dikkat etmiş yer yer Divan şiirine göz kırpmış olan şairin, münacat ve naat türlerinde de şiirleri vardır.
🔸 Hikâyelerini kitaplaştırmayan Karakoç, İsa ile İshak hikâyesi ile Türkiye çapında düzenlenmiş bir yarışmada ikincilik ödülüne layık görülmüştür.
🔸 Karakoç'un poetik tavrına gelecek olursak, şair daima iyi şiirin, saf şiirin peşinde olduğunu ifade eder.
🔸 Bu yüzden de şiirlerinde geçmişten, gelenekten ve içtenlikten beslenen gür bir ses duyarız.
🔸 Şiirlerini genellikle aşk teması üzerine yazan şair, kimi zaman vatan aşkı kimi zaman Allah aşkını kimi zaman da beşeri aşkı şiirlerine konu eder.
Aliterasyon Nedir?
Fransızca "allitération" kelimesinden gelen bu kavram
şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanmasıdır.
"Bitmesi gerekmez, bitmesin varsın,
Gönlümüzü hep bu sevda aparsın...
Ne zaman yetişir, ne deli kurşun
Yürürüz, koşarız, aşk yolu bitmez."
Bahaettin Karakoç / Seninle
◾"s","ş","z" harflerinin tekrarı ile aliterasyon yapılmıştır.
Dilekçelerin geri dönmediği bir gecedir, bu gece…