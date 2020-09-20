Usta yazarlardan iyilik hakkında 20 alıntı

Ömrümüz, iyilik yolculuğundan ibarettir. Güzellik, adalet, merhamet, nezaket, samimiyet gibi pek çok unsuru da içerisinde barındırır. Her insanın kalbinde var olan iyilik tohumunun yetişmesi de ancak kişinin kendi elindedir. Merhamet ile ona can suyu olabileceğiniz gibi kötü söz ve riya ile köklerini kurutabilirsiniz. "Yaşamak bir iyilik yarışında yer almaktır." der İbrahim Tenekeci. Sizler için usta yazarların iyilik hakkında çarpıcı alıntılarını derledik.
Giriş Tarihi: 20.09.2020
08:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
08:44