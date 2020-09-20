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Usta yazarlardan iyilik hakkında 20 alıntı

Ömrümüz, iyilik yolculuğundan ibarettir. Güzellik, adalet, merhamet, nezaket, samimiyet gibi pek çok unsuru da içerisinde barındırır. Her insanın kalbinde var olan iyilik tohumunun yetişmesi de ancak kişinin kendi elindedir. Merhamet ile ona can suyu olabileceğiniz gibi kötü söz ve riya ile köklerini kurutabilirsiniz. "Yaşamak bir iyilik yarışında yer almaktır." der İbrahim Tenekeci. Sizler için usta yazarların iyilik hakkında çarpıcı alıntılarını derledik.

Giriş Tarihi: 20.09.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 08:44
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Barışık olmak istersen düşmanla, ardından kötü sözler etse de, sen onun yüzüne karşı iyi şeyler söyle. İnsanları inciten, diliyle incitir ya; sen de acı sözler duymak istemezsen, iyilikle tatlandır onun ağzını.

Bostan ve Gülistan, Şeyh Sadi

Bostan ve Gülistan'dan alıntılar

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Mutluluk kendisi için istenen, hiçbir zaman bir başka şeyin elde edilmesi için istenmeyen iyiliktir.

El Medinetü'l- Fazıla, Farabi

Farabi'nin mutlu insanlar coğrafyası: Erdemli şehir

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Gayret et ki, avın iyilik olsun, öbür âlemde lazım olur. İyilikten murat, ibadettir. Kul için ibadetten daha iyi av yoktur. Çünkü ibadet yoluna girenler ateşe benzer. Ateşi ne kadar alçak yerde yaksalar, alevi o derece yükselir. İbadet yoluna varmayanlar da suya benzer, suyu ne kadar yukarı akıtılırlarsa akıtsınlar, aşağı düşer. İbadeti boynunun borcu bil, tâ ki alevin daima yükselsin.

Keykavus bin İskender, Kabusname

Çağlar ötesinden nasihat Kâbusnâme

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Yaşamak bir iyilik yarışında yer almaktır. Ömrümüzü iyilik yarışının mağlupları değil, galipleri olarak bitirelim.

Yüksek Kader, İbrahim Tenekeci

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Bugün tabiat ne kadar güzel. Kuşkusuz her gün böyle bu. Ama güzelliği görmek her zaman mümkün değil. Bakmasını bilmek gerek. Acılara, hastalığa ve yorgunluğa rağmen bakılabilir. O zaman güzelliğin içinde bütün bunlara da iyi gelen bir düşünce olduğu görülür. O "düşünce"yi bir kere ellerine geçirmiş olanlar başlarına gelen bütün sevinçlerin ve acıların külfetine daha kolay katlanabilirler: Mutluluk da tahammül ister. Onu da iyi anlamalı.

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