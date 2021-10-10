Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı kitabından alıntılar

💠 "Bu dükkana gelenler yalnızca müşteriler değildi. Aktar Hocalar'ın dükkanı zamanın bazı meşhur sanatkarlarının, ariflerinin, sırlı sofilerinin ve meşayihinin sohbet ve muhabbet etmek üzere sürekli uğradıkları bir yerdi; adeta Akademi gibi bir şeydi."

Ahmet Yüksel Özemre, kendi tanımıyla; ailesiyle arasında samimi bir dostluk ve derin muhabbet bulunan Üsküdar'daki Attar Dükkanı'nı, 3 yaşından itibaren ziyaret etmeye başlamış ve bu samimiyet tam 53 sene sürmüş. Dile kolay 53 sene müdavimi olmuş bu güzel dükkanın. Üç nesil dükkan sahiplerine şahitlik etmiş. Bu dükkan ihtiva ettiği envai çeşit baharatın, kokunun yanında güzide isimlere de ev sahipliği yapmış. Nice manevi sohbetlerin, dostlukların, himmetlerin, hayırların, tefekküre şayan ibretlerin kaynaklarından biri olmuş. Her sayfayı çevirdikçe başka bir yaşanmışlığın kokusu yansımış satırlara. Özemre, ince ince işlemiş hatıralarını... 4 ev geçindirmiş bu dükkan...

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