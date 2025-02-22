Türkiye’de Çocuk Edebiyatını Kuran Şair: Cahit Zarifoğlu

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Soru: Cahit Zarifoğlu fikir ayrımı yaşadığı çevrelerden de ilgi görüyor. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz, mesele metin mi yoksa fikir mi? Burada İsmet Özel ile olan karşılaşmasını anabilir miyiz?

Mustafa Akar:

Çok önemli bir şair ve öyle kolay kolay üstü çizilebilecek bir adam değil. İsmet Özel ile olan karşılaşma Yaşamak'ta, günlükte anlatılır. İsmet bey daha o zamanlar sosyalist dünya görüşüne mensup, Halkın Dostları dergisini çıkartıyorlar ve Mehmet Fuat'ın düzenlediği yanılmıyorsam Alman Konsolosluğu'nda düzenlenen bir şiir programında karşı karşıya geliyorlar. O esnada sohbet etmeye başlıyorlar ve İsmet Bey, Cahit Zarifoğlu'na, şiirlerinden gerçekten çok hoşlandığını, şiirlerini çok sevdiğini söylüyor ve cümlenin sonunda da "bizim tarafımızda olmanızı çok isterdim" diyor. İsmet Özel o zaman sosyalist dünya görüşüne mensup, Cahit Zarifoğlu zaten doğmadan ölümüne kadar hep Müslüman ve İslamcı kaldı. Cahit Zarifoğlu da "Allah korusun" diyor. Yanında "Nursuz bir adam belirdi" diyor. Tahmin ediyoruz ki bu kişi: Ataol Behramoğlu. "O ne karışır'' diyor. Cahit Zarifoğlu da "Yalnız ve bir tek O karışır" cevabını veriyor.