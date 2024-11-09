Türkçe sanılan 10 yabancı sözcük

SİYAH

🔸 Hür ve devlet kelimelerinden sonra Türkçe sanılan sözcüklerden biri de siyahtır. Siyah, Farsça kökenli olup "En koyu renk, kömür rengi" gibi manaları karşılar.

🔸 Siyah yerine Eski Türkçe bir kelime olan kara sözcüğü tercih edilmeli. Orhun Abidelerinin Tonyukuk yazıtında kara kelimesi şöyle geçer: "Tün udımatı. Küntüz olurmatı kızıl kanım töküti kara terim yügürti işig küçüg bėrtim" yani "Gece uyumadan gündüz oturmadan kızıl kanımı akıtarak kara terimi dökerek işi gücü verdim."