Türkçe sanılan 10 yabancı sözcük
Türkçemiz zenginliği ile dünya dilleri arasında yerini almıştır. Başta Arapça, Farsça, Fransızca olmak üzere birçok farklı dilden alıntılanan kelimeler bulunur. Ancak bazı sözcükler vardır ki Türkçe gibi görünür aslında yabancı kökenlidir. Bu ifadeler yerine Eski Türkçe karşılıkları tercih edilmeli. İşte biz de sizler için aslında yabancı kökenli olup Türkçe sanılan sözcükleri bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 09.11.2024
16:13
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024
16:26
HÜR
🔸
"Hür" kelimesi Türkçe sanılan yabancı bir sözcük. Asıl kökeni Arapça. için kullanılır. "Yasal haklar çerçevesinde ve belirlenmiş sınırlar içinde hiçbir baskıya altında bulunmadan istediği gibi davranma hakkına sahip olan kimseler"
🔸 Hür kelimesi yerine
sözcükleri tercih edilmelidir. "bağımsız veya bağımsızlık"
Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler
DEVLET
🔸 Türkçe sanılan yabancı kelimelerden biri de "devlet" sözcüğüdür. Devlet, Arapça kökenli bir sözcük olup
manasına gelir. "Belli bir toprakta bir hükumet idaresi altında teşkilatlanmış bulunan bağımsız siyasi topluluk, milletin hukuki şahsiyet kazanmış şekli"
🔸 Arapça kökenli devlet sözcüğü yerine Eski Türkçe
ifadeleri kullanılmalıdır. el/il
SİYAH
🔸 Hür ve devlet kelimelerinden sonra Türkçe sanılan sözcüklerden biri de siyahtır. Siyah, Farsça kökenli olup
gibi manaları karşılar. "En koyu renk, kömür rengi"
🔸 Siyah yerine Eski Türkçe bir kelime olan
sözcüğü tercih edilmeli. Orhun Abidelerinin Tonyukuk yazıtında kara kelimesi şöyle geçer: kara yani "Tün udımatı. Küntüz olurmatı kızıl kanım töküti kara terim yügürti işig küçüg bėrtim" "Gece uyumadan gündüz oturmadan kızıl kanımı akıtarak kara terimi dökerek işi gücü verdim."
Eski Türkçede yaygın 10 kelime
BEYAZ
🔸 Hür, devlet, siyah kelimelerinden sonra yabancı kökenli olduğu halde Türkçe sanılan bir sözcük daha var,
beyaz. anlamına gelmektedir. "Kar renginde olan rengin adı"
🔸 Beyaz kelimesi yerine Türkçe olan
sözcüğü tercih edilmelidir. "ak"
AŞK
🔸 Yabancı kökenli kelimelerden biri de
"işk" kelimesinden türeyen "aşk" sözcüğüdür. Arapça kökenli olan bu kelime, manasını karşılar. "Bir kimse veya bir şeye karşı duyulan çok kuvvetli sevgi ve bağlılık, aşırı muhabbet"
🔸 Aşk kelimesi yerine Eski Türkçede yer alan
sözcükleri tercih edilebilir. Eski Türkçe bir şiir örneği, "sevük, sevüklük veya amrak" yani "Barayın tiser baç amrakım, baru yime umaz men" "Gideyim desem güzel sevgilim, gidemiyorum da"
Eski Türkçe aile sözlüğü