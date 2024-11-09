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Türkçe sanılan 10 yabancı sözcük

Türkçemiz zenginliği ile dünya dilleri arasında yerini almıştır. Başta Arapça, Farsça, Fransızca olmak üzere birçok farklı dilden alıntılanan kelimeler bulunur. Ancak bazı sözcükler vardır ki Türkçe gibi görünür aslında yabancı kökenlidir. Bu ifadeler yerine Eski Türkçe karşılıkları tercih edilmeli. İşte biz de sizler için aslında yabancı kökenli olup Türkçe sanılan sözcükleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 09.11.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:26
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HÜR

🔸 "Hür" kelimesi Türkçe sanılan yabancı bir sözcük. Asıl kökeni Arapça. "Yasal haklar çerçevesinde ve belirlenmiş sınırlar içinde hiçbir baskıya altında bulunmadan istediği gibi davranma hakkına sahip olan kimseler" için kullanılır.

🔸 Hür kelimesi yerine "bağımsız veya bağımsızlık" sözcükleri tercih edilmelidir.

Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler

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DEVLET

🔸 Türkçe sanılan yabancı kelimelerden biri de "devlet" sözcüğüdür. Devlet, Arapça kökenli bir sözcük olup "Belli bir toprakta bir hükumet idaresi altında teşkilatlanmış bulunan bağımsız siyasi topluluk, milletin hukuki şahsiyet kazanmış şekli" manasına gelir.

🔸 Arapça kökenli devlet sözcüğü yerine Eski Türkçe el/il ifadeleri kullanılmalıdır.

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SİYAH

🔸 Hür ve devlet kelimelerinden sonra Türkçe sanılan sözcüklerden biri de siyahtır. Siyah, Farsça kökenli olup "En koyu renk, kömür rengi" gibi manaları karşılar.

🔸 Siyah yerine Eski Türkçe bir kelime olan kara sözcüğü tercih edilmeli. Orhun Abidelerinin Tonyukuk yazıtında kara kelimesi şöyle geçer: "Tün udımatı. Küntüz olurmatı kızıl kanım töküti kara terim yügürti işig küçüg bėrtim" yani "Gece uyumadan gündüz oturmadan kızıl kanımı akıtarak kara terimi dökerek işi gücü verdim."

Eski Türkçede yaygın 10 kelime

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BEYAZ

🔸 Hür, devlet, siyah kelimelerinden sonra yabancı kökenli olduğu halde Türkçe sanılan bir sözcük daha var, beyaz. "Kar renginde olan rengin adı" anlamına gelmektedir.

🔸 Beyaz kelimesi yerine Türkçe olan "ak" sözcüğü tercih edilmelidir.

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AŞK

🔸 Yabancı kökenli kelimelerden biri de "işk" kelimesinden türeyen "aşk" sözcüğüdür. Arapça kökenli olan bu kelime, "Bir kimse veya bir şeye karşı duyulan çok kuvvetli sevgi ve bağlılık, aşırı muhabbet" manasını karşılar.

🔸 Aşk kelimesi yerine Eski Türkçede yer alan "sevük, sevüklük veya amrak" sözcükleri tercih edilebilir. Eski Türkçe bir şiir örneği, "Barayın tiser baç amrakım, baru yime umaz men" yani "Gideyim desem güzel sevgilim, gidemiyorum da"

Eski Türkçe aile sözlüğü

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