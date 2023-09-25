Türk lehçelerinde vedalaşma: Hoşça kal

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Hoşça kal - Yaxşı yol

◾ Türk lehçelerinin toplamda dört grubu vardır. Bu sınıflardan birini teşkil eden Oğuz Türkçesinde; Türkiye, Türkmen, Gagavuz ve Azerbaycan Türkçesi yer almaktadır.

◾ Azerbaycan Türkçesinde bir vedalaşma kalıbı olan "hoşça kal ve güle güle"yi yaxşı yol ifadesi karşılamaktadır.

➡ Üzeyir Hacıbəyli, Yaxşı yol" kimi mahnılar yazır, "Vətən və cəbhə" kantatasını yaradır.

➡ Üzeyir Hacıbeyli, "Hayırlı Yollar" gibi şarkılar yazıyor ve "Vatan ve Cephe" senaryounu meydana getiriyor.