Türk lehçelerinde "göçmen"

ESKİ TÜRKÇE

Göçmen - Köçgün

🔹 Göçmen kelimesi, Eski Türkçe döneminde gündelik hayatta fazlaca kullanılan bir sözcük olmuştur. Örneklerini Divan-u Lügati't Türk'te, Kutadgu Bilig'te ve Sir Gerard Clauson'un Sözlüğü gibi kıymetli eserlerde; "köçkün, köçkinci, köçigli, köçün" gibi göç ve göçmenden türeyen kelimeler ile karşımıza çıkmaktadır.

↪ Göç kelimesi Eski Türklerde yaşam koşullarından ötürü de sıkça kullanılmıştır.

➡ Köçün öndün ıdsa eter uz işi.

➡ Bir şehirden diğerine göç eden bir adam.