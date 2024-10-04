Türk lehçelerinde Ekim ayı

KARAKALPAK TÜRKÇESİ

Ekim - Aqirap

🔸 Karakalpakistan; Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan ile çevrili bir Türk cumhuriyetidir. İç işlerinde serbest olan Karakalpakistan, dış işlerinde Özbekistan'a bağlıdır.

🔸 Kuzeybatı Türk lehçeleri grubunda yer alan Karakalpak Türkçesi en çok Özbek Türkçesine yakındır. Bu lehçede Ekim ayını Aqirap kelimesi karşılar.