Türk lehçelerinde Ekim ayı
Tarihi süreçte birçok farklı coğrafyaya göç eden Türkler, beraberinde Türkçeyi de yaymış ve farklı lehçelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Örneğin Sonbaharın ikinci ayı olan Ekim, Türk lehçelerinde birbirinden farklı karşılıklar bulmuştur. İşte, Türk lehçelerinde Ekim ayı...
Giriş Tarihi: 04.10.2024
14:42
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
14:48
ALTAY TÜRKÇESİ
Ekim - Ülürgen
🔸 Altay Türklerinin artık çok az bir kısmı,
'nde yaşamlarını sürdürmektedir. Yıllardır işlenen Altay Cumhuriyeti Rus asimilasyon politikaları, Sibirya Türk toplulukları üzerinde daha ağır şartlarda uygulanır.
🔸 Altay Türkçesi, kuzeydoğu Türk lehçelerinden biridir ve
Ekim ayı, Ülürgen kelimesiyle karşılık bulur.
Türk lehçelerinde "göçmen"
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Ekim - Okybr
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Oğuz, diğer adıyla Güneybatı grubunun en önemli temsilcilerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olması bakımından önem teşkil eder.
🔸 Azerbaycan lehçesinde
Ekim ayını, Rusça kökenli Rusça kökenli sözcüğü karşılar. Okybr
BAŞKURT TÜRKÇESİ
Ekim - Qarasay
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Rusya'ya bağlı olan federal bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'dır. Burada kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Başkurt Türkçesi konuşulur.
🔸 Başkurt Türkçesinde
ayı, Ekim Qarasay sözcüğü ile karşılık bulur.
Türk lehçelerinde kış mevsimi
GAGAVUZ TÜRKÇESİ
Ekim - Canavar ay
🔸 Gagavuzların ağırlıklı olarak yaşadıkları yer,
Moldovo'da yer alan Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'dir. Gagavuz lehçesi, güneybatı yani Oğuz Türkçesi grubunda yer almaktadır.
🔸 Gagavuz lehçesinde
ayını, Ekim ifadesi karşılamaktadır. Canavar ay
KARAKALPAK TÜRKÇESİ
Ekim - Aqirap
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Karakalpakistan; Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan ile çevrili bir Türk cumhuriyetidir. İç işlerinde serbest olan Karakalpakistan, dış işlerinde Özbekistan'a bağlıdır.
🔸 Kuzeybatı Türk lehçeleri grubunda yer alan
Karakalpak Türkçesi en çok Özbek Türkçesine yakındır. Bu lehçede ayını Ekim kelimesi karşılar. Aqirap
Türk lehçelerinde aralık ayı