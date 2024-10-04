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Türk lehçelerinde Ekim ayı

Tarihi süreçte birçok farklı coğrafyaya göç eden Türkler, beraberinde Türkçeyi de yaymış ve farklı lehçelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Örneğin Sonbaharın ikinci ayı olan Ekim, Türk lehçelerinde birbirinden farklı karşılıklar bulmuştur. İşte, Türk lehçelerinde Ekim ayı...

Giriş Tarihi: 04.10.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 14:48
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ALTAY TÜRKÇESİ

Ekim - Ülürgen

🔸 Altay Türklerinin artık çok az bir kısmı, Altay Cumhuriyeti'nde yaşamlarını sürdürmektedir. Yıllardır işlenen Rus asimilasyon politikaları, Sibirya Türk toplulukları üzerinde daha ağır şartlarda uygulanır.

🔸 Altay Türkçesi, kuzeydoğu Türk lehçelerinden biridir ve Ekim ayı, Ülürgen kelimesiyle karşılık bulur.

Türk lehçelerinde "göçmen"

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AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Ekim - Okybr

🔸 Oğuz, diğer adıyla Güneybatı grubunun en önemli temsilcilerinden biri olan Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesine en yakın lehçe olması bakımından önem teşkil eder.

🔸 Azerbaycan lehçesinde Ekim ayını, Rusça kökenli Rusça kökenli Okybr sözcüğü karşılar.

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BAŞKURT TÜRKÇESİ

Ekim - Qarasay

🔸 Rusya'ya bağlı olan federal bir cumhuriyet olan Başkurdistan'ın başkenti Ufa'dır. Burada kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Başkurt Türkçesi konuşulur.

🔸 Başkurt Türkçesinde Ekim ayı, Qarasay sözcüğü ile karşılık bulur.

Türk lehçelerinde kış mevsimi

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GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Ekim - Canavar ay

🔸 Gagavuzların ağırlıklı olarak yaşadıkları yer, Moldovo'da yer alan Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'dir. Gagavuz lehçesi, güneybatı yani Oğuz Türkçesi grubunda yer almaktadır.

🔸 Gagavuz lehçesinde Ekim ayını, Canavar ay ifadesi karşılamaktadır.

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KARAKALPAK TÜRKÇESİ

Ekim - Aqirap

🔸 Karakalpakistan; Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan ile çevrili bir Türk cumhuriyetidir. İç işlerinde serbest olan Karakalpakistan, dış işlerinde Özbekistan'a bağlıdır.

🔸 Kuzeybatı Türk lehçeleri grubunda yer alan Karakalpak Türkçesi en çok Özbek Türkçesine yakındır. Bu lehçede Ekim ayını Aqirap kelimesi karşılar.

Türk lehçelerinde aralık ayı

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