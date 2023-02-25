Türk lehçelerinde "Ağabey"

AHISKA TÜRKÇESİ

Ağabey- Tada

◾ Türkiye'ye yakın olması hasebiyle pek çok benzer kelimeyi bünyesinde barındıran Ahıska Türkçesinde "ağabey" kelimesini "tada" sözcüğü karşılamaktadır.

➡ O senin tadandur, ne dese yapacan!

➡ (O senin ağabeyin ne derse yapacaksın.)

Ortak değerlerimiz "gök"