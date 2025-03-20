Sobada tutuşturulan ilk kitap ve Zarifoğlu

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◾ Ahmet Cahit Zarifoğlu, şair hassasiyeti olan, kavi bir kaleme sahip naif birisidir. Buna rağmen içinde hiç bitmeyen macera ve çocuksu ruhu vardır. Bu durumu daha sonra onu çocuk eserleri yazmaya sürükleyecektir.

Onun yazılarında kullandığı müstear isimler vardır. Bunlar; Abdurrahman Cem, Ahmet Sağlam, Vedat Can olarak bilinir.

◾ Büyük şairin ortaya koyduğu eserleri oldukça çeşitlidir. Her türde kaleme alan yazıları olmasına rağmen mümtaz şair, şiirle bağını hiç koparmamıştır.