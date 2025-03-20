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Sobada tutuşturulan ilk kitap ve Zarifoğlu

Yayınlanma Tarihi: Mart 20, 2025 13:52 Güncelleme Tarihi: Mart 20, 2025 13:53

Aradan yıllar geçse de "Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde taht kuran Zarifoğlu, alışılmadık söz dizimiyle, imge ve bütünlüğe verdiği önemle tanınır. Şiir ve çocuk kitaplarının yanı sıra günlük, roman, deneme ve tiyatro eserleri kaleme aldı. Geride Türk şiirlerinin ve edebiyatının başyapıtlarını bırakan soyadı gibi zarif kelimelerini bıraktı. Bunların arasında olan ilk eseri İşaret Çocukları, yazıhane sahibi arkadaşı tarafından sobada yakıldı. O, kendi hayatını, samimiyetini, şiir anlayışını sözcükleri arasına aldı.

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Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan

Geçerdi babam

Başında yağmur halkaları

Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde

Daha ilk güzelliğinde

Alnını iki dağın arasına germiş

Bir devin göğsüne benzer

Göğsünden dualar geçermiş

İşaret Çocukları, 1967

Cengiz Dağcı'nın kaleminden bir Kırım hikayesi

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◾ Ahmet Cahit Zarifoğlu, şair hassasiyeti olan, kavi bir kaleme sahip naif birisidir. Buna rağmen içinde hiç bitmeyen macera ve çocuksu ruhu vardır. Bu durumu daha sonra onu çocuk eserleri yazmaya sürükleyecektir.

Onun yazılarında kullandığı müstear isimler vardır. Bunlar; Abdurrahman Cem, Ahmet Sağlam, Vedat Can olarak bilinir.

◾ Büyük şairin ortaya koyduğu eserleri oldukça çeşitlidir. Her türde kaleme alan yazıları olmasına rağmen mümtaz şair, şiirle bağını hiç koparmamıştır.

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◾ Hikâye, roman, çocuk kitapları, çocuk şiirleri, deneme, günlük ve tiyatro senaryosu yazan Zarif şiirlerin Zarif Adam'ı, 1987'de vefat etse de bugün hala sevenleri ve okuyucuları tarafından "Ne çok acı var!" ve "Raskolinikov müthiş bir Allah ağrısı çekmektedir" meşhur cümleleri ile hatırlanır.

Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri

Cami avlularına açılan

Havuz sularına kapılan çocuklar

Görmeden güneşin bütün renklerini

Götürmezlerdi dükkandaki babalarına

Ocaktan akan kaynar yemekleri

Nenelerinin koyduğu avuç taslarına

İşaret Çocukları, 1967

Cengiz Dağcı'nın Yansılar kitabından alıntılar

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◽ Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940'ta Ankara'da dünyaya geldi. Hakim olan babasının görevi sebebiyle Zarif Adam, Şanlıurfa Siverek'te başladığı ilköğrenimini, memleketi Kahramanmaraş'ta tamamladı.

◽ Zarifoğlu, liseyi Ankara'da okudu. Aynı yıllarında edebiyatla son derece ilgili bir arkadaş grubunun içinde bulundu. Hatta Zarifoğlu'nun ilk şiir ve yazı denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı.

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◾ Türk edebiyatının büyük ve önemli isimlerinden Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan'la Maraş Lisesinde başlayan arkadaşlıkları, hayatlarının sonraki yıllarında "Diriliş", "Edebiyat" ve "Mavera" dergilerinde buluştu.

◾ Hayali jet pilotu olmak olan şair, kulağında çıkan rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okulu'na giremedi. 1961 yılında ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi, mezun oldu.

Aklın ibadeti: Tefekkür

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