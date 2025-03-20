Sobada tutuşturulan ilk kitap ve Zarifoğlu
Aradan yıllar geçse de "Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde taht kuran Zarifoğlu, alışılmadık söz dizimiyle, imge ve bütünlüğe verdiği önemle tanınır. Şiir ve çocuk kitaplarının yanı sıra günlük, roman, deneme ve tiyatro eserleri kaleme aldı. Geride Türk şiirlerinin ve edebiyatının başyapıtlarını bırakan soyadı gibi zarif kelimelerini bıraktı. Bunların arasında olan ilk eseri İşaret Çocukları, yazıhane sahibi arkadaşı tarafından sobada yakıldı. O, kendi hayatını, samimiyetini, şiir anlayışını sözcükleri arasına aldı.
◾
Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan
Geçerdi babam
Başında yağmur halkaları
Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde
Daha ilk güzelliğinde
Alnını iki dağın arasına germiş
Bir devin göğsüne benzer
Göğsünden dualar geçermiş
İşaret Çocukları, 1967
Cengiz Dağcı'nın kaleminden bir Kırım hikayesi
◾ Ahmet Cahit Zarifoğlu, şair hassasiyeti olan, kavi bir kaleme sahip naif birisidir. Buna rağmen içinde hiç bitmeyen macera ve çocuksu ruhu vardır. Bu durumu daha sonra onu çocuk eserleri yazmaya sürükleyecektir.
Onun yazılarında kullandığı müstear isimler vardır. Bunlar; Abdurrahman Cem, Ahmet Sağlam, Vedat Can olarak bilinir.
◾ Büyük şairin ortaya koyduğu eserleri oldukça çeşitlidir. Her türde kaleme alan yazıları olmasına rağmen mümtaz şair, şiirle bağını hiç koparmamıştır.
◾ Hikâye, roman, çocuk kitapları, çocuk şiirleri, deneme, günlük ve tiyatro senaryosu yazan Zarif şiirlerin Zarif Adam'ı, 1987'de vefat etse de bugün hala sevenleri ve okuyucuları tarafından "Ne çok acı var!" ve "Raskolinikov müthiş bir Allah ağrısı çekmektedir" meşhur cümleleri ile hatırlanır.
Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri
Cami avlularına açılan
Havuz sularına kapılan çocuklar
Görmeden güneşin bütün renklerini
Götürmezlerdi dükkandaki babalarına
Ocaktan akan kaynar yemekleri
Nenelerinin koyduğu avuç taslarına
İşaret Çocukları, 1967
◽ Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940'ta Ankara'da dünyaya geldi. Hakim olan babasının görevi sebebiyle Zarif Adam, Şanlıurfa Siverek'te başladığı ilköğrenimini, memleketi Kahramanmaraş'ta tamamladı.
◽ Zarifoğlu, liseyi Ankara'da okudu. Aynı yıllarında edebiyatla son derece ilgili bir arkadaş grubunun içinde bulundu. Hatta Zarifoğlu'nun ilk şiir ve yazı denemeleri, yerel gazete ve dergilerde yayımlandı.
◾ Türk edebiyatının büyük ve önemli isimlerinden Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Mehmet Akif İnan'la Maraş Lisesinde başlayan arkadaşlıkları, hayatlarının sonraki yıllarında "Diriliş", "Edebiyat" ve "Mavera" dergilerinde buluştu.
◾ Hayali jet pilotu olmak olan şair, kulağında çıkan rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okulu'na giremedi. 1961 yılında ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi, mezun oldu.