Cengiz Dağcı'nın Yansılar kitabından alıntılar
Yayınlanma Tarihi: Mart 10, 2025 09:04 Güncelleme Tarihi: Mart 10, 2025 09:04
Ömrü boyunca "vatan" mefhumunun ehemmiyetine vurgu yapan bir yazar Cengiz Dağcı. Kaleme aldığı eserlerde ağırlıklı olarak "vatan" konusunu işlemiş. Elbette bunun nedeni yıllarca doğduğu topraklara hasret yaşaması. Kırım ile adeta bütünleşen bir isim olan Dağcı, halkının gür çıkan sesi olmuştur. Yazarın, "Yansılar" adlı kitabı, seksenli yıllarda yazdığı günlüklerin derlenmesiyle oluşturulmuş. İşte, Yansılar serisinin ilk kitabından sizler için özlem dolu alıntıları bir araya getirdik.
1/20
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Benim tüm gerçeklerim unutulsa bile unutmadığım ve unutamayacağım bir gerçeğim kalacak yanı başımda.
CENGİZ DAĞCI
5/20
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Sesi, soluğu, gözlerinin ışıltısı kadar elleri de şiirle yüklü.
CENGİZ DAĞCI
Cengiz Dağcı'nın "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kitabından alıntılar