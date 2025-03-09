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Cengiz Dağcı'nın Yansılar kitabından alıntılar

Yayınlanma Tarihi: Mart 10, 2025 09:04 Güncelleme Tarihi: Mart 10, 2025 09:04

Ömrü boyunca "vatan" mefhumunun ehemmiyetine vurgu yapan bir yazar Cengiz Dağcı. Kaleme aldığı eserlerde ağırlıklı olarak "vatan" konusunu işlemiş. Elbette bunun nedeni yıllarca doğduğu topraklara hasret yaşaması. Kırım ile adeta bütünleşen bir isim olan Dağcı, halkının gür çıkan sesi olmuştur. Yazarın, "Yansılar" adlı kitabı, seksenli yıllarda yazdığı günlüklerin derlenmesiyle oluşturulmuş. İşte, Yansılar serisinin ilk kitabından sizler için özlem dolu alıntıları bir araya getirdik.

1/20

🔹

Benim tüm gerçeklerim unutulsa bile unutmadığım ve unutamayacağım bir gerçeğim kalacak yanı başımda.

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın anne motifini işlediği eser

2/20

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Sizler için çizmeye yapışık bir parça çamur.

Benim için vatan toprağı.

CENGİZ DAĞCI

3/20

🔹

Şimdi insanoğlunun hayatını, en özlü yanlarını bile, insanın dışındaki olgu ve etkenlerin idare ettiğini düşünüyorum.

CENGİZ DAĞCI

4/20

🔹

Sevgisiz yaşayamaz insanoğlu. Yok, yaşar. Yaşamasına yaşar. Ama sevgisiz hayat boş; boş ve anlamsız bir hayat.

CENGİZ DAĞCI

5/20

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Sesi, soluğu, gözlerinin ışıltısı kadar elleri de şiirle yüklü.

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kitabından alıntılar

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