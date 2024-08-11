Arama

Menu

Cengiz Dağcı'nın anne motifini işlediği eser

Türk dünyasının edebi manada en tanınmış simaların biri olan Cengiz Dağcı, eserleriyle bir dava adamı kimliğini temsil eder. Bilhassa kitaplarında Kırım Türklerinin Rus zulmü altındaki hayatlarını anlatan yazar, "anne" motifini de bizlerin ruhuna derin izler bırakacak şekilde işlemiştir. Dağcı'yı tanıyanlar, 'anne' kavramına verdiği önemi de fark etmişlerdir. Genç yaşta annesinden ayrılmak zorunda kalan yazar, bazı romanlarında anne motifinin üstünde daha çok durmuş ve okurlarına da bu özlemini hissettirmiştir. İki hikayeden oluşan "Rüyalarda: Ana ve Küçük Alimcan" adlı kitabında ise tam da bu hassa konuyu işlemiştir. Mesaj içerikli romandan sizler için birbirinden anlamlı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 11.08.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 09:00
  • 1
  • 20

🔺

Bir ulusun kendi tarihi toprakları üstünde yaşama hakkı doğal bir haktır, doğal olduğu kadar kutsal bir haktır da. Bu haktan hiçbir kimse ve hiçbir güç yoksun edemez onu.

Cengiz Dağcı

  • 2
  • 20

🔺

İhtiyar bir adamın gözyaşlarından daha üzünçlü bir şey olamaz.

Cengiz Dağcı

  • 3
  • 20

🔺

Huzur var, bugün mutlusun, yarını düşünme!

Cengiz Dağcı

  • 4
  • 20

🔺

Gerçekler bazen rüya gibi...

Cengiz Dağcı

  • 5
  • 20

🔺

Hiç kimse gün gelir aşk söner demesin.

Aşk geçmez ve sönmez.

Cengiz Dağcı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN