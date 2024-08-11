Cengiz Dağcı'nın anne motifini işlediği eser

Türk dünyasının edebi manada en tanınmış simaların biri olan Cengiz Dağcı, eserleriyle bir dava adamı kimliğini temsil eder. Bilhassa kitaplarında Kırım Türklerinin Rus zulmü altındaki hayatlarını anlatan yazar, "anne" motifini de bizlerin ruhuna derin izler bırakacak şekilde işlemiştir. Dağcı'yı tanıyanlar, 'anne' kavramına verdiği önemi de fark etmişlerdir. Genç yaşta annesinden ayrılmak zorunda kalan yazar, bazı romanlarında anne motifinin üstünde daha çok durmuş ve okurlarına da bu özlemini hissettirmiştir. İki hikayeden oluşan "Rüyalarda: Ana ve Küçük Alimcan" adlı kitabında ise tam da bu hassa konuyu işlemiştir. Mesaj içerikli romandan sizler için birbirinden anlamlı alıntılar derledik.