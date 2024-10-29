İşgalcilerin Kudüs hakkında hukuksuz adımları

Yıkımlar

💠 Kudüs'te gerçekleşen en büyük hukuksuz eylem işgalci güçlerin ayarlanmış mahkemeler üzerinden hiçbir hakları olmamasına rağmen Müslümanların mülklerini yok etmeleri.

💠 Kudüs'te yaşayan tüm Müslümanların işlemlerini tek bir kurum üzerinden gerçekleştiren işgalci zihniyet, yapı izni vermeyerek Müslüman mahallelerindeki konut krizini derinleştiriyor. Ayrıca bu yıkım sadece evler için değil. İşgalci zihniyet Kudüs'te bir aile mezarlığına sahip olmayan Müslümanların şehre defin işlemlerine de izin vermiyor.

PEYGAMBERLER IŞIĞINDA KUDÜS'ÜN ÖNEMİ