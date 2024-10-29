İşgalcilerin Kudüs hakkında hukuksuz adımları
Kadim şehir Kudüs, 1948'de İsrail'in hukuksuz ilanının ardından ikiye bölünmüş, 1967'de gerçekleşen işgalden sonraysa asırlardır onu besleyen sakinlerinin ciddi bir kısmını kaybetmişti. Bu tarihten itibaren işgalciler kasıtlı olarak Kudüs'teki Müslüman mirasını yok etme çabası içine girdi. Bunu gerçekleştirebilmek için de pek çok hukuk ve insanlık dışı adım attılar. Sizler için işgalcilerin Kudüs hakkında attıkları hukuksuz adımları 10 maddede özetledik.
Giriş Tarihi: 29.10.2024
16:57
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024
17:07
Yıkımlar
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Kudüs'te gerçekleşen en büyük hukuksuz eylem işgalci güçlerin ayarlanmış mahkemeler üzerinden hiçbir hakları olmamasına rağmen Müslümanların mülklerini yok etmeleri.
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Kudüs'te yaşayan tüm Müslümanların işlemlerini tek bir kurum üzerinden gerçekleştiren işgalci zihniyet, yapı izni vermeyerek Müslüman mahallelerindeki konut krizini derinleştiriyor. Ayrıca bu yıkım sadece evler için değil. İşgalci zihniyet Kudüs'te bir aile mezarlığına sahip olmayan Müslümanların şehre defin işlemlerine de izin vermiyor.
PEYGAMBERLER IŞIĞINDA KUDÜS'ÜN ÖNEMİ
Gözaltılar
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İşgalci zihniyetin en çok başvurduğu hukuksuz adımlardan birisi de sebepsiz gözaltılar ve polis merkezlerinde gerçekleştirilen psikolojik, fiziki şiddet.
💠 Müslüman mahallerinde
günün her saatinde gerçekleşen bu gayri hukuki müdahaleler sebebiyle binlerce genç, çocukluklarından itibaren travmalarla büyüyor. Bu durum çocuğun ailesi ve toplumla olan ilişkisinin de bozulmasına sebebiyet veriyor.
BELGELER IŞIĞINDA KUDÜS
Ekonomik Baskı
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İşgalciler şehirdeki ekonomik dengeyi Müslümanlar aleyhine kasıtlı olarak bozarak Kudüs'ü terk etmelerini umuyor. Öyle ki şehirdeki Filistinli Müslümanların ekseriyeti açlık sınırının altında yaşam sürüyor.
💠 Ayrıca
işgalciler polis, asker ve zabıta eliyle Müslümanların dükkanlarına sistematik olarak baskınlar yaparak yıldırma politikasını sürdürüyor. İntifada'nın ardından yüzlerce dükkan yüksek vergiler ve yüksek cezalar gibi politikalar sebebiyle kapanmak zorunda kaldı.
KUDÜS HAKKINDA 33 ALINTI
Duvar
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Batı Şeria ve Kudüs'ü ayıran duvarın yaklaşık 120 kilometrelik kısmı Kudüs'ün içinden geçmekte. İşgalciler duvar ile Doğu Kudüs-Kırsal iletişimini tamamen kestikleri gibi "Büyük Kudüs" planı için çalışıyorlar.
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II. İntifada esnasında güvenlik gerekçesiyle yapılmaya başlanan duvar, Batı Şerialı Müslümanların Kudüs ile olan bağını tamamen kesti. Öyle ki İsrail izin vermediği müddetçe Müslümanlar Kudüs'e giremiyor.
KUDÜS'ÜN ÜÇ SULTANI
Psikolojik Savaş
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İşgalci İsrail'in kadim şehir Kudüs'te insanları bezdirmek için en çok başvurduğu şiddet türlerinden birisi de sistematik olarak uzun yıllardır yürüttüğü psikolojik savaş.
💠 Kudüs'te uygulanan
sert ve haysiyet kırıcı politikalar, on yıllar boyunca Kudüslü Müslümanların üzerinde olumsuz etkiler bıraktı. Bu durumun etkileri değer kavramının yitirilmesi ve bireyselleşme olarak insanlar üzerinde görüldü.
KUDÜS'ÜN KADİM TARİHİ