Cengiz Dağcı'nın kaleminden bir Kırım hikayesi
Yayınlanma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:02
"Modern dünya tarihinde bu haktan yoksun edilmiş veya yoksun edilmeye çalışılmış, bir tek ulus Kırımlılardır." Bu sözler Türklerin özgür sesi Cengiz Dağcı'ya ait. Kırımlı yazarımız, eserlerinin neredeyse hepsinde halkının çektiği acıları ve acıyla yoğrulmuş hikayeleri kaleme almıştır. "Rüyalarda: Ana ve Küçük Alimcan" adlı kitabı buna bir örnektir. İçinde iki hikaye barındıran bu eserin genel konusu anne ve vatan hasretidir. İşte, bu kitaptan derlediğimiz unutulmaz alıntılar...
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İhtiyar bir adamın gözyaşlarından daha üzünçlü bir şey olamaz.
CENGİZ DAĞCI
Cengiz Dağcı'nın "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kitabından alıntılar
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Gerçekler bazen rüya gibi...
CENGİZ DAĞCI