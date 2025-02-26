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Cengiz Dağcı'nın kaleminden bir Kırım hikayesi

Yayınlanma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:02

"Modern dünya tarihinde bu haktan yoksun edilmiş veya yoksun edilmeye çalışılmış, bir tek ulus Kırımlılardır." Bu sözler Türklerin özgür sesi Cengiz Dağcı'ya ait. Kırımlı yazarımız, eserlerinin neredeyse hepsinde halkının çektiği acıları ve acıyla yoğrulmuş hikayeleri kaleme almıştır. "Rüyalarda: Ana ve Küçük Alimcan" adlı kitabı buna bir örnektir. İçinde iki hikaye barındıran bu eserin genel konusu anne ve vatan hasretidir. İşte, bu kitaptan derlediğimiz unutulmaz alıntılar...

1/20

🔹

İhtiyar bir adamın gözyaşlarından daha üzünçlü bir şey olamaz.

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kitabından alıntılar

2/20

🔹

Allah var; her şeyi gören ve halleden bir tek Allah var. Er geç bulanık sular arınır ve hakikat yüze çıkar.

CENGİZ DAĞCI

3/20

🔹

Rüyaydı senin bekleyişin.

Benim de rüya oldu umutlarım.

bütün hayatımız rüya oldu, anne.

CENGİZ DAĞCI

4/20

🔹

Huzur var, bugün mutlusun, yarını düşünme!

CENGİZ DAĞCI

5/20

🔹

Gerçekler bazen rüya gibi...

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın anne motifini işlediği eser

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