Edebiyatımızın ünlü yazar ve şairlerinin eserlerini yazdığı evler
Türk edebiyatı, zengin kültürel mirası ve derin tarihi kökleriyle dolu bir hazinedir. Ünlü yazarlar ve şairler, eserlerini oluştururken çeşitli kaynaklardan ilham almış, toplumun yaşayışını, duygu ve düşüncelerini yansıtmışlardır. Hiç kuşkusuz, bu ilham kaynaklarından biri de yaşadıkları mekanlardır. İşte biz de edebiyat dünyamızın büyük isimlerinin eserlerine ilham veren evlerini sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 18.08.2023
08:49
Mehmet Akif Ersoy kimdir? (1873-1936)
🔵 Şair, yazar ve Türk milletinin milli marşı olan "İstiklal Marşı"nın şairidir. "Milli şair" ve "Vatan şairi" olarak kabul edilir. İslami konularda eserler vermiş, milli duyguları yücelten şiirleriyle tanınır.
🔵 Şiir kitaplarını bir araya getiren "
Safahat" en önemli eseridir.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatı
Mehmet Akif'in Evi / İstiklal Cad. / İstanbul
🔵 Mehmet Akif, özellikle
yaşamının son 6 ayını İstanbul'un en meşhur apartmanlarından olan Mısır Apartmanı'nda geçirmiştir. Bugün, İstiklal Caddesi'nde bulunan evi hala ayaktadır.
🔵 İstiklal Marşı'nı ve daha pek çok önemli şiirini yazdığı müze evi ise Ankara'da
Taceddin Degahı'ndadır.
Mehmet Akif Ersoy'un vefat etmeden önceki son günleri
Cemal Süreya kimdir? (1931-1990)
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Modern Türk şiirinin önemli isimlerinden biridir. Aşk ve yaşamın sıradanlığına dair eserleriyle tanınır. İnsan ruhunun derinliklerine odaklanan ve aşk temalarını işleyen şiirleriyle tanınır.
🔵 "
Sevda Sözleri" ve " Üvercinka" en önemli kitaplarındandır.
A'dan Z'ye Cemal Süreya
Cemal Süreya'nın evi / Kadıköy / İstanbul
🔵 Bugün
Kadıköy'de hala sapasağlam ayakta olan ev, Cemal Süreya'nın şiirlerinin büyük bir çoğunluğunu yazdığı yerdir.
🔵 Sokağın adı "
Cemal Süreya Sokağı" olarak değiştirilmiştir. Kadıköy'ün muhtelif sokaklarında Süreya'nın dizelerine rastlamak mümkündür.
Cemal Süreya'nın en çok sevilen 10 şiiri
Orhan Veli Kanık kimdir? (1914-1970)
🔵 Günlük yaşamın içinden konuları işleyen Orhan Veli, "
şiiri sokağa indiren şair" olarak tanınır. Garip akımının önemli şairlerindendir. Sade dil kullanarak şehir yaşamını ve insan ilişkilerini işler.
🔵 "
İstanbul'u Dinliyorum" ve " Yanık Bando" gibi eserleri en çok bilinen şiirlerindendir.
10 maddede Orhan Veli Kanık