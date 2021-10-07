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Cemal Süreya'nın en çok sevilen 10 şiiri

Cemal Süreya, İkinci Yeni akımının önde gelen şairlerindendi. Yazdığı şiirlerle "yalnızlığın ve aşkın başkenti" olarak anıldı. Sevdaya dair sözleri en içten şekilde şiire nakşeden bir kalemdi. Şiirinde imgeyi merkeze alan Süreya; çağrışımlar, sözcük deformasyonları ile kelimelerle oynadı. Sizler için Cemal Süreya'nın en çok sevilen şiirlerini derledik.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 17:01
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Biliyorum Sana Giden
Biliyorum Sana Giden

Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım uyandım, hep seni düşündüm
Yalnız seni, yalnız senin gözlerini

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım
Ben artık adam olmam bu derde düşeli

Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan oraya
Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki

Biliyorum Sana Giden, Cemal Süreya

Cemal Süreya'nın Papirüs'teki yazılarından edebiyatımıza dair düşünceleri

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Üstü Kalsın
Üstü Kalsın

Ölüyorum tanrım
Bu da oldu işte.

Her ölüm erken ölümdür
Biliyorum tanrım.

Ama, ayrıca, aldığın şu hayat
Fena değildir…

Üstü kalsın…

Üstü Kalsın, Cemal Süreya

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Sizin Hiç Babanız Öldü mü?
Sizin Hiç Babanız Öldü mü?

Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi?
Ben gittim lambanın biri söndü
Gözümün biri söndü kör oldum
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
Şöylelemesine maviydi kör oldum
Taşlara gelince hamam taşlarına
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?

Sizin Hiç Babanız Öldü mü?, Cemal Süreya

Cemal Süreya'dan her bir kelimesinde duygu saklı 20 alıntı

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Dilekçe
Dilekçe

Sokağımsan
Ben anahtarı çevirdiğim zaman
Kapanan evin kapısı değil,
Senin kapın olsun açılan.

Adresimsen,
Mektuplarım doğru dürüst gelsin;
İki kişi telefonla konuşurken
Olmayalım hemen üç kişi.

Dilekçe, Cemal Süreya

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8.10 Vapuru
8.10 Vapuru

Sesinde ne var biliyor musun
Bir bahçenin ortası var
Mavi ipek kış çiçeği
Sigara içmek için
Üst kata çıkıyorsun

Sesinde ne var biliyor musun
Uykusuz Türkçe var
İşinden memnun değilsin
Bu kenti sevmiyorsun
Bir adam gazetesini katlar

8.10 Vapuru, Cemal Süreya

Cemal Süreya'dan 1 kitap 1 cümle

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