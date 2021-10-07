Cemal Süreya'nın en çok sevilen 10 şiiri
Cemal Süreya, İkinci Yeni akımının önde gelen şairlerindendi. Yazdığı şiirlerle "yalnızlığın ve aşkın başkenti" olarak anıldı. Sevdaya dair sözleri en içten şekilde şiire nakşeden bir kalemdi. Şiirinde imgeyi merkeze alan Süreya; çağrışımlar, sözcük deformasyonları ile kelimelerle oynadı. Sizler için Cemal Süreya'nın en çok sevilen şiirlerini derledik.
Giriş Tarihi: 07.10.2021
16:57
Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
17:01
Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni
Ne kadar yakından ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi
Uyandım uyandım, hep seni düşündüm
Yalnız seni, yalnız senin gözlerini
Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım
Ben artık adam olmam bu derde düşeli
Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan oraya
Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki
Biliyorum Sana Giden, Cemal Süreya
Cemal Süreya'nın Papirüs'teki yazılarından edebiyatımıza dair düşünceleri
Ölüyorum tanrım
Bu da oldu işte.
Her ölüm erken ölümdür
Biliyorum tanrım.
Ama, ayrıca, aldığın şu hayat
Fena değildir…
Üstü kalsın…
Üstü Kalsın, Cemal Süreya
Sizin Hiç Babanız Öldü mü?
Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum Yıkadılar aldılar götürdüler Babamdan ummazdım bunu kör oldum Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim lambanın biri söndü Gözümün biri söndü kör oldum Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak Şöylelemesine maviydi kör oldum Taşlara gelince hamam taşlarına Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi Taşlarda yüzümün yarısını gördüm Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü Yüzümden ummazdım bunu kör oldum Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?
Sizin Hiç Babanız Öldü mü?, Cemal Süreya
Cemal Süreya'dan her bir kelimesinde duygu saklı 20 alıntı
Sokağımsan
Ben anahtarı çevirdiğim zaman Kapanan evin kapısı değil, Senin kapın olsun açılan.
Adresimsen,
Mektuplarım doğru dürüst gelsin; İki kişi telefonla konuşurken Olmayalım hemen üç kişi.
Dilekçe, Cemal Süreya
Sesinde ne var biliyor musun
Bir bahçenin ortası var Mavi ipek kış çiçeği Sigara içmek için Üst kata çıkıyorsun Sesinde ne var biliyor musun Uykusuz Türkçe var İşinden memnun değilsin Bu kenti sevmiyorsun Bir adam gazetesini katlar
8.10 Vapuru, Cemal Süreya
Cemal Süreya'dan 1 kitap 1 cümle