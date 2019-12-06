Cemal Süreya’nın Papirüs’teki yazılarından edebiyatımıza dair düşünceleri

"İlk bunalımı; Edip Cansever sayesinde atlattık. Cansever, yazıhaneye serdiğimiz küçük halının çok değerli olduğunu belirtince, onu hemen gözden çıkardık. Ve küçük halı sanırım Edip Cansever'in engin antikacılık bilgisi (!) yüzünden, ettiğinden oldukça yüklü bir fiyata alındı ortağı Mösyö Jak tarafından. Halı temizlendi, biz de tertemiz iki Papirüs'e daha sahip olduk."

Dergi ve insanların yaşamlarını bağdaştıran Tomris Uyar, derginin mahiyetini "Dergilerin de insanlar gibi bir yaşamı var. Papirüs'ün ilk sayıları, her şeye karşın birbirini seven, sevdikleri işleri birlikte götürmekten mutluluk duyan üç kişinin ne kadar heyecan verici bir işi ortaya çıkardıklarının bir göstergesi." cümleleriyle izah eder.

Cemal Süreya'dan 1 kitap 1 cümle