Mescid-i Nebevi'nin bilinmeyenleri
Allah Resulü'nün (SAV) hicretin ardından bizzat inşasında çalıştığı, tuğla taşıdığı Mescid-i Nebevi, sadece bir ibadethane değil İslam ümmetinin kalbi idi. Asırlar boyunca parça parça büyüyen Peygamber Mescidi son halini Osmanlılar eliyle almıştı. Yeşil Kubbe ile özdeşleşen bu mukaddes mescid günümüzde dünya üzerinde en çok ziyaret edilen ibadethanelerden. Resulullah'ın (SAV) Mescidi olarak bilinen Mescid-i Nebevi'nin bilinmeyenlerini araştırdık.
◾ Mescid-i Nebevi'nin son büyük hat yazılarını Osmanlı hattatlarının en meşhurlarından olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin talebesi Abdullah Zühti Efendi yazmıştı.
◾ Abdullah Zühti Efendi'nin yazılarını çok beğenen Sultan Abdülmecid, Mescid-i Nebevi'nin duvarına yazılacak uzun hat yazılarını yazma görevini kendisine vermişti. Bu kutlu vazifenin ifası üç yıldan daha fazla sürmüştü.
◾ Hicaz toprakları Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde Memlukler'i mağlup etmesinin ardından Osmanlılara bağlandı. 1517 yılından sonra Osmanlı Sultanları Mekke ve Medine'ye bilhassa Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi düzenli olarak tamir ettirdiler.
◾ Sultan II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed, IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud, III. Osman, I. Abdülhamid ve III. Selim, hükümdarlık zamanlarında Mescid-i Nebevi'de bazı tamirat ve yenilikler gerçekleştirilerek mescid için çeşitli hediyeler gönderdiler.
◾ Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) namaz kılındığı yer bilinmekte ve Müslümanlar tarafından korunmaktaydı. Ancak Ömer b. Abdülaziz devrine dek bu alanda bir mihrap yoktu.
◾ Emevilerin en bilinen Halifesi olan Ömer b. Abdülaziz tarafından Mescid-i Nebevi'ye bir mihrap kazandırıldı. Pek çok dönemde yenilenen mihrap günümüzde de aynı noktada durmakta.
◾ Bizzat Allah Resulü'nün (SAV) yapımında çalıştığı, duvarına taş yerleştirdiği Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa ile beraber İslam dünyasındaki üç büyük mescitten biri olarak kabul edildi. Tarih boyunca Müslümanlar bu bilinçle hareket etti ve mescidi yeniledi.
◾ Yapılan genişleme çalışmaları ile Asr-ı Saadet'teki Medine şehrinden daha büyük bir alana ulaşan Mescid-i Nebevi'de aynı anda bir milyondan fazla Müslüman Allah Teala'ya yönelebiliyor.
◾ Resul-i Ekrem (SAV) Efendimiz ve Hulefa-i Raşidin dönemlerinde Mescid-i Nebevi'nin minaresi yoktu. Müezzinlerin Üstadı Hz. Bilal-i Habeşi (RA) kıble yönünde yüksekçe bir yere çıkarak ezan okurdu.
◾ Emevi Halifesi Ömer b. Abdülaziz Mescid-i Nebevi'nin ilk minaresini yaptırdı. Yıllar içinde bu minareler pek çok defa yenilendi. Öyle ki Sultan Abdülmecid tadilat esnasında Bab-ı Rahmet ve Bab-ı Selam kapılarına iki minare daha ilave etmişti. Son olarak Kral Fehd mescide 104 metre yüksekliğinde 6 minare ilave etti.