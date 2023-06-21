Türk dünyasını yakından tanımak için okumanız gereken 5 kitap

KORKUNÇ YILLAR - CENGİZ DAĞCI

🔸 Türk dünyasını daha yakından tanımanız için okumanız gereken kitaplardan ilki, Kırım Türkü yazar Cengiz Dağcı'nın tanınan eserleri Korkunç Yıllar romanıdır. Kırım Türklerinin acısını en doğru kişiden, yine bir Kırım Türkünden okuma fırsatı buluyorsunuz.

🔸 Usta kalemin bu eşsiz eseri, evvela Varlık Yayınevi tarafından 1956 yılında basılır. O dönem için bu, büyük bir adımdır.

*Kırım neresi?

Türk diyarının incisi Kırım, Doğu Avrupa'da, Karadeniz'in kuzey kıyısında yer almaktadır. Karadeniz ile Azak Denizi tarafından çevrelenen bu yer günümüzde Ukrayna sınırları içindedir.