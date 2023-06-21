Türk dünyasını yakından tanımak için okumanız gereken 5 kitap
Türk dünyasını tanımanın birbirinden farklı yolları bulunur. Bunlardan biri konuyla alakalı kitapları okumak ve araştırma yapmaktır. Uygurlardan Başkurtlara, Kıbrıs Türklerinden Ahıska Türklerine kadar pek çok Türk topluluğunu anlatan roman kaleme alınmıştır. Bu satırlarda devletleri, yaşantıları, acıları ve sevinçleri anlatılır. İşte Türk dünyasını yakından tanımanız için başyapıt mahiyetinde 5 kitap...
Giriş Tarihi: 21.06.2023
16:42
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
19:01
KORKUNÇ YILLAR - CENGİZ DAĞCI
🔸 Türk dünyasını daha yakından tanımanız için okumanız gereken kitaplardan ilki,
Kırım Türkü yazar Cengiz Dağcı'nın tanınan eserleri Korkunç Yıllar romanıdır. Kırım Türklerinin acısını en doğru kişiden, yine bir Kırım Türkünden okuma fırsatı buluyorsunuz.
🔸 Usta kalemin bu eşsiz eseri, evvela
Varlık Yayınevi tarafından 1956 yılında basılır. O dönem için bu, büyük bir adımdır.
*Kırım neresi?
Türk diyarının incisi Kırım, Doğu Avrupa'da, Karadeniz'in kuzey kıyısında yer almaktadır. Karadeniz ile Azak Denizi tarafından çevrelenen bu yer günümüzde Ukrayna sınırları içindedir.
Tatar Türklerinin sürgün hikayesi: Korkunç Yıllar
NE ANLATIYOR?
🔸 Roman, II. Dünya Savaşı sonrası başta
Kırım Türkleri olmak üzere o coğrafyada yaşamlarını idame ettirmeye çalışan diğer azınlık toplulukların çektiği eziyetleri konu edinir.
🔸 Birbirine düşman iki millet
Alman - Ruslar, II. Dünya Harbi sonrası hırslarını masum insanlardan çıkarmak ister. Başyapıt, Nazi kampına kapatılan Kırımlıların esaret yıllarını ve yaşadıkları trajediyi gözler önüne serer.
*Cengiz Dağcı kimdir?
Cengiz Dağcı, Gurzuf'ta doğmuştur. Çocukluğu Kızıltaş köyünde geçer ve İlk - orta öğrenimini köyünde ve Akmescit'te alır. 1938'de ortaokulu bitiren Cengiz, Kırım Pedagoji Enstitüsü ikinci sınıfındayken II. Dünya Savaşı çıkar. 1941'de Ukrayna cephesinde Almanlara esir düşer.
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ÜÇ PENCERE - OSMAN GÜVENİR
🔸 Bir Osman Güvenir romanı olan Üç Pencere'de, Kıbrıs sorunu detaylıca işlenir. Bölgedeki Türklerin,
Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama düşüncesiyle olan mücadelesi bu romana konu olur.
🔸 Belge niteleği taşıyan eserin
Üç Pencere ismini almasının sebebi, üç farklı mekanda geçiyor olmasıdır. Romanın asıl mekanı Kıbrıs'tır. Türkiye ve Londra da dahil edilerek esere akıcılık katması hedeflenmiştir.
*Osman Güvenir kimdir?
Kıbrıs - Lefkoşa'da dünayaya gelen Osman Güvenir; yazar, ressam, gazeteci ve şair kimliklerine sahiptir.
Kıbrıs sözlüğü
ROMAN NE ANLATIYOR?
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Üç Pencere, Kıbrıs'taki günlük yaşantısını konu almasının yanı sıra Türklerin EOKA örgütüne karşı verdiği mücadeleyi konu edinir.
↪ Üç Pencere romanı ile Kıbrıs meselesi daha geniş kitlelere duyrulmuştur.
🔸 Roman kahramanı
Özkan Adakan'ın iç ve dış çatışmalar ile dolu hayatı başarı ile tasvir edilir. Kıbrıs'taki huzursuzluk ve dışlanmışlık; Türkiye'nin kirli siyaset ile boğuşması ve bunun yanında Londra'ya yerleşen Kıbrıs Türklerinin zaman ile benliklerini unutması tüm gerçekliği gözler önüne serer.
*Kıbrıs nerede?
Yavru vatan olarak tanınan Kıbrıs, çok eski yıllardan beri bir Türk adasıdır. Fakat Osmanlı devrinin kapanışıyla birlikte elimizden çıkmış İngiliz himayesine girmiştir. Ada; Rum ve Türklere paylaştırılmış ve özerk cumhuriyet himayesine kavuşmuştur.
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YABANCI - DİNİS BÜKELOV
🔸 Başkurt Türkçesi ile kaleme alınan
Kilmişak isimli yani Yabancı romanı, Dinis Bükelov'un 1984 - 1987 yılları arasında kaleme aldığı bir başyapıttır.
🔸 Bu eserin ilk yayını
1988 yılında Ağizil Dergisi'nde, 1994 yılında ise kitap olarak yayınlanır. Aynı zamanda Yabancı isimli bu kitap Başkurtçadan çevrilen ilk eser olma özelliğini taşımaktadır.
*Başkurdistan neresi?
Başkurdistan Cumhuriyeti, Rusya'ya bağlı federal bir cumhuriyet olup İdil Nehri ile Ural Dağları arasında yer alır. Başkenti Ufa şehridir. Başkurdistan, Rusya'nın en kalabalık cumhuriyetlerinden biridir.
Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?