Turgut Uyar şiirlerinden anlamlı 70 Alıntı

Benzersiz dizeleriyle şiirimizde derin izler bırakan Turgut Uyar, kendisiyle kurduğu özel ilişkiyi şiirlerine taşıyarak 'İkinci Yeni' akımının en bilinen isimlerinden biri olmuştur. Hem toplumsal hem de bireysel temalarda kaleme aldığı şiirlerle önce insani, sonra toplumsal meselelere yoğunlaşan Uyar, olayları algılayış biçimi ve dilsel becerileriyle pek çok insanın duygularına tercüman olmayı başarmış ve adını edebiyat tarihine altın harflerle yazdırmıştır.İşte sizler için Turgut Uyar'ın duyunca bir anda dikkat kesileceğiniz, derin anlamlar barındıran şiirlerinden alıntılar.