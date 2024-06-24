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Turgut Uyar şiirlerinden anlamlı 70 Alıntı

Benzersiz dizeleriyle şiirimizde derin izler bırakan Turgut Uyar, kendisiyle kurduğu özel ilişkiyi şiirlerine taşıyarak 'İkinci Yeni' akımının en bilinen isimlerinden biri olmuştur. Hem toplumsal hem de bireysel temalarda kaleme aldığı şiirlerle önce insani, sonra toplumsal meselelere yoğunlaşan Uyar, olayları algılayış biçimi ve dilsel becerileriyle pek çok insanın duygularına tercüman olmayı başarmış ve adını edebiyat tarihine altın harflerle yazdırmıştır.İşte sizler için Turgut Uyar'ın duyunca bir anda dikkat kesileceğiniz, derin anlamlar barındıran şiirlerinden alıntılar.

Giriş Tarihi: 24.06.2024 14:29
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"Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta
Her şey naylondandı o kadar"

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: Geyikli Gece

Turgut Uyar'ın en sevilen 15 şiiri

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"Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
İnecek var deriz otobüs durur ineriz"

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: Göğe Bakma Durağı

Akif İnan'ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine Düşünceleri

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"En güzel zamanında, aşkın ve hayatın
İnsan deli olur.."

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: Ayrılıklardan

Yunus Emre Divanından alıntılar

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"sevgisizlikle birlikte yanlışlığın hükmü başlar"

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: Umuttur

Taşlıcalı Yahya'nın şiirleri

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"siz ne zaman öldünüz allahaşkına yani ne zaman
kirli karlar bile erimemişti haber yoktu nisandan"

Turgut Uyar

📌 Şiir adı: salihat-ı nisvandan saffet hanımefendi'ye

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