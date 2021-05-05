Tasavvuf edebiyatının usta şairi Niyazi-i Mısri'nin Divanı'ndan şiirler
"Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş" mısralarıyla tanıdığımız Niyazi-i Mısri, yaşadığı dönemden günümüze kadar gerek tasavvufun gerekse edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri oldu. Öyle ki kültür tarihimizde Yunus Emre'den sonra en çok bestelenen ilahi, Niyazi Mısri'ye aittir. Peki, Mısri meşhur "Derdime" şiiriyle bizlere hangi sırların kapısını aralar? İşte Niyazi Mısri'nin divanından en güzel şiirler…
Giriş Tarihi: 05.05.2021
14:16
Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
16:19
VAHDET-İ VÜCUD ANLAYIŞININ 17. YÜZYIL TEMSİLCİLERİNDEN NİYAZİ-İ MISRÎ
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17. asırdaki takipçilerinden olan Mısrî, adeta bu üç büyük zatın düşüncelerinin harmanlandığı bir terkip niteliğindedir. İbn Arabî, Mevlânâ ve Yunus Emre düşüncesinin
🔶 Türk edebiyatı ve tasavvuf kültüründe büyük yeri olan Mısri, yaşadığı dönemden bugüne kadar k
dünyaya mal edilmesi gereken bir kişiliktir. ültürel düşüncedeki yeriyle, edebiyat, fikir ve estetik tarihimizde bıraktığı ve hala yaşayan tesirleriyle
🔶 Niyâzî-i Mısrî,
Türkçe ve Arapça manzum ve mensur 10 ciltten fazla eseri bulunmaktadır.
🔶 O, edebiyatımızda daha çok
mutasavvıf bir şair olarak tanınır.
🔶Gece yazdığı şiirlerinde Niyazi, gündüz yazdığı şiirlerinde ise
kullandığı söylenir. Mısrî mahlaslarını
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NİYÂZÎ-İ MISRÎ KİMDİR?
NİYAZİ-İ MISRÎ’NİN SANAT ANLAYIŞINDA YUNUS EMRE ETKİSİ
🔶 Niyâzî-i Mısrî, Yunus Emre tarzı tasavvufi nazım türleri geleneğinin en başarılı temsilcilerinden biridir.
🔶 Aruzla yazdığı şiirlerde genellikle
tesirleri açıkça görülür. Nesimî ve Fuzulî, hece ile yazdıklarında ise Yûnus Emre'nin
🔶 Mısrî Yunus Emre'nin bıraktığı yerden yeni ve güçlü,
Mısrî'deki bu etki şairin sanatını besleyen en önemli kaynak haline gelmiştir. bestelenmeye müsait şiirler ortaya koymuştur.
🔶 Niyazi-i Mısrî'ayrıca
Yunus Emre'nin bazı şiirlerini şerh etmiştir.
Yunus Emre'nin en çok sevilen 15 şiiri
NİYAZİ-İ MISRİ’NİN EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
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Şiirlerinin konusu
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Mısrî şiirinin ana temalarını oluşturmuştur. Vahdet-i vücut varlık birliği, aşk, ahlak, yaratılış, eşyanın hakikati, varlığın tekâmülü, insanın hakikati
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Şiirlerinin mahiyeti
🔶 Niyâzî-i Mısrî edebiyatımızda
biridir. şiirlerine en çok şerh yazılan şairlerden
🔶 Niyâzî-i Mısrî'nin şiirleri, on yedi kişi tarafından şerh edilmiştir. Şerhlerinin bu kadar çok olması O'nun çok okunduğunun, çok sevildiğinin ve tesirinin genişliğinin delili sayılabilir.
🔶 Edebiyat tarihimizde en çok okunan, yazılan ve yaygın hale gelen ilahiler ona aittir. Kültür tarihimizde
Yunus Emre'den sonra bestelenen en fazla ilahi de ona aittir.
Divan edebiyatından beyitler ve anlamları
ŞİİRLERİNDEKİ TASAVVUFİ ETKİLER
🔶 Niyâzî-i Mısrî, her şeyden evvel mutasavvıf bir şairdir.
🔶 Niyâzî-i Mısrî,
düşüncesini benimseyen sufilerdendir. "Varlık birdir, o da Hakk'ın varlığıdır" ve "Yaratıklara var demek mecazidir"
🔶 İnsanı alemin ruhu olarak gören Mısrî, kemale erdikçe mükemmel bir ayna haline geldiğini savunmuştur.
Ona göre insan alemdeki her şeyi, "küçük alem" olarak tanımlanabilecek kendi iç dünyasından öğrenir.
🔶 Onun tasavvufi düşünce dünyasını Yunus, Mevlana ve İbni Arabi oluşturur.
🔶 Mısrî, şeriat-tarikat-hakikat ilişkisini içerisinde tasavvufi eserlerini meydana getirmiştir.
Mevlana'ya ilham veren şair Feridüddin Attar ve Esrarname'si
NİYAZİ-İ MISRÎ’NİN DİVANI
🔶 Mısrî'nin en meşhur eseri sayılan Divanı da
tasavvufi bir mahiyettedir.
🔶 Hatta öyle ki Mısrî'nin Divan'ı tarikat mensupları arasında en çok okunan divanların başında gelmiştir. Bu divan ayrıca
Mısrî'nin şairliğini en iyi yansıtan eserlerinden biridir.
🔶 Mısrî'nin şiirleri bütün tarikat çevrelerince beğenilince dervişler şairin divanını bir baş ucu kitabı haline getirmiştir.
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Ayrıca eski ve yeni harflerle baskıları da yapılmıştır. Divan'ın yurt içi ve yurt dışında birçok nüshası vardır.
🔶 Eserin
bulunmaktadır. iki adet şerhi
Divanının içeriği
🔶 Divan'da
Ayrıca bir mesnevi, yedi murabba, dört muhammes, bir müseddes, iki tarih, biri Arapça üç tahmîs, çeşitli na't ve mersiyeler vardır. 158'i gazel 199 şiir bulunmaktadır.
👇 İşte şairin Divan'ından örnek şiirler...
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