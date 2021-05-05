Tasavvuf edebiyatının usta şairi Niyazi-i Mısri'nin Divanı'ndan şiirler

🔶 İbn Arabî, Mevlânâ ve Yunus Emre düşüncesinin 17. asırdaki takipçilerinden olan Mısrî, adeta bu üç büyük zatın düşüncelerinin harmanlandığı bir terkip niteliğindedir.

🔶 Türk edebiyatı ve tasavvuf kültüründe büyük yeri olan Mısri, yaşadığı dönemden bugüne kadar kültürel düşüncedeki yeriyle, edebiyat, fikir ve estetik tarihimizde bıraktığı ve hala yaşayan tesirleriyle dünyaya mal edilmesi gereken bir kişiliktir.

🔶 Niyâzî-i Mısrî, Türkçe ve Arapça manzum ve mensur 10 ciltten fazla eseri bulunmaktadır.

🔶 O, edebiyatımızda daha çok mutasavvıf bir şair olarak tanınır.

🔶Gece yazdığı şiirlerinde Niyazi, gündüz yazdığı şiirlerinde ise Mısrî mahlaslarını kullandığı söylenir.

🔎NİYÂZÎ-İ MISRÎ KİMDİR?