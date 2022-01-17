Tarihi bir kaynak olarak Selimnâme

📌 Yavuz Sultan Selim sekiz yıla seksen yıllık icraatlar sığdırmış, kudretli bir Osmanlı padişahıdır. Kendisinin keskin zekâsı ve inatçı tavrı sayesinde on yıllardır halledilemeyen doğu sorunu büyük ölçüde, Mısır sorunu ise tamamen halledilir. I. Selim, padişahlığı kadar sanata olan düşkünlüğü ve âlimlere karşı hürmeti ile de bilinir. Vefat ettiğinde oğlu Sultan Süleyman'a herhangi bir sorunu olmayan, hazinesi ağzına kadar dolu, büyük sınırlara sahip, merkezi otoritesi kuvvetli, bir devlet bırakır.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Kuvvetli bir şair olan Yavuz, şiirde söyleyişi ve keskin ifadeleri benimser. Selimî mahlasıyla kaleme aldığı şiirleri bugün dahi büyük bir zevkle okunur.

Geçilemez sanılan çölü aştı: Yavuz Sultan Selim