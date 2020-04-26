Sosyal izolasyonda okuyabileceğiniz 10 şiir ve şiir kitabı
Şiir, edebiyatımızın en kadim türlerinden biridir. Sözcüklerle güzel biçimler kurma sanatı olarak tanımlanan şiir, her dönemde duygularımıza ve düşüncelerimize hitap eder. Öyle ki İbn Sina söz ustalarını şöyle tanımlar "Şairler söz sultanlarıdır; hekimler saltanatlarını vücut üzerinde kurarlar; şairlerin dil güzelliği ruha zevk verir; hekimlerin öz verileri hastaları iyileştirir." Karantina günlerinde geçmişten günümüze okuyabileceğiniz 10 şiir ve şiir kitabını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 26.04.2020
13:25
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
15:57
Erdem Bayazıt kimdir?
Tam adı
Adil Erdem Bayazıt olan, Kahramanmaraşlı ünlü şair, 18 Aralık 1939'da dünyaya geldi. İstiklal Ortaokulu'nda ve Kahramanmaraş Lisesi'nde eğitim alan şair, öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydolarak buradan mezun oldu. Daha sonra Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmeni olarak görev yapan şair, Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'nde 1967-1972 arasında müdür olarak çalıştı.
Erdem Bayazıt'ın en sevilen şiirleri
Bayazıt, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Bakanlığı basın bürosu memurluğu ve Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı görevlerini de yürüttü. Şair daha sonra çalıştığı Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardımcılığından istifa ederek, Akabe Yayınları'nın ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi. Akabe yayınlarının İstanbul'a taşınması kararı ile 1984'te yeniden memurluğa dönen şair, bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştı. Ayrıca 1987 yılında Kahramanmaraş milletvekili olarak girdiği TBMM'nin 18. Dönem çalışmaları süresince Milli Eğitim ve Çevre Komisyonlarında görev aldı.
11 maddede Erdem Bayazıt hakkında her şey
Bir süre muhabirlik de yapan şair, Nuri Pakdil ve Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere Sezai Karakoç ile Fethi Gemuhluoğlu'ndan etkilendi. Edebiyat çevrelerince ''Yedi Güzel Adam''dan biri olarak anılan ve ''Mavera'' dergisinde de yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten şairin "Sebeb Ey" isimli ilk şiir kitabı, 1972'de edebiyatseverlerle buluştu. Şairin, Müslümanların emperyalizme başkaldırışını yansıtan şiirleri büyük ilgi görürken, Bayazıt, şiirde tarihi bir boyutun, fizik ötesine bir açılımın ve günlük hayatın yansımalarının görülmesi gerektiğini savundu. Şiirleri hakkında "barbar güçlerin, teknolojinin yıktığı, Tanrı'dan kopardığı insanın mânevî kurtuluşunu arayan"; "çağı, makine uygarlığını ve değerlerini yargılayan"; "
Müslümanların emperyalizme başkaldırısını yansıtan" gibi değerlendirmeler yapıldı. Şiirlerinde mesajı ön planda tutan, şiir anlayışını öncelikle "Büyük Doğu" ve Sezai Karakoç'la biçimlendiren şairin kaleme aldığı son şiirleri ise "Risaleler" adı altında 1987'de Akabe Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. İstanbul'a yerleşen, modern Türk şiirinin usta şairlerinden Erdem Bayazıt, akciğer kanseri sebebiyle 69 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da vefat etti.
Yedi Güzel Adam, ortaya koydukları eserler ve tamamen yerli kaygılarla verdikleri mücadelelerle Türk okuru nezdinde özel bir yere sahiptir. Ahirete göçmüş olan Erdem Bayazıt da bu müstesna insanlardan biridir. Şiirler kitabı, onun yayınlanmış tüm şiirlerini ihtiva ediyor.
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Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair
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Müslüman yürekler bilirim daha
Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet Eller bilirim haşin hoyrat mert Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır Her kırışığı sorulacak bir hesabı Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne
Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli Adın kurtuluştur ama söylememeliyim Can kuşum, umudum, canım sevgilim
Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair, Erdem Bayazıt
Nurullah Genç kimdir?
Nurullah Genç, 1960 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde doğdu. İlkokulu, köyünde okul olmadığı için, akrabalarının yanında iki ayrı köyde iki yıl üç ay okuyarak bitirdi. Ortaokul birinci sınıf için Kars'a gitti; teyzesinin yanında Merkez Ortaokuluna devam etti. Amcası köyden Horasan'a evini taşıyınca, ortaokul 2 ve 3. sınıfları onun yanında okudu ve Horasan Ortaokulu'ndan diploma aldı. Ortaokul 2. sınıftan itibaren çalışmaya başladı. Boyacılık, garsonluk, bulaşıkçılık yaptı.
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1983'te Erzurum Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı, asistan, doktor, doçent profesör oldu. Yazın dünyasına şiirle giriş yaptı. Yaşar Garip Koyuncu takma adını da kullanan Genç'in şiirleri, öyküleri ve yazıları Aylık Dergi, Güldeste, Mesaj, Meşale, Gurbet, Sur, Genç Kuşak, Varide, Dolunay dergileri ile Yeni Devir ve Milli Gazete'de yer aldı.
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Nurullah Genç, Rüveyda adlı şiir kitabında en çok beğenilen şiirlerine yer veriyor. Şairin yılların birikimini bir araya getirdiği kitabına adını veren "Rüveyda"ya en güzel seslenişini ise şu dizelerde görüyoruz:
"
Sular köpürmemeliydi Rüveyda Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin Ben zehire alışkınım, şerbete değil Rüyalar nefret eder avare duruşumdan Kâbuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber Ben her gece bir Mehdî türküsüyle çilekeş Yargılamak için zeval kayıtlarını İnkılâp bekliyorum"
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Hayal Limanına Demirleyen Yelkenliyle
bilseydin; baharımdı seni bana getiren
bir vedaya ağlayan içli melekler gibi anlasaydım, ülkemden hazineler götüren her bakışı öteden birini bekler gibi
üşüdüğüm sahrada bu deniz sanki serap
hep aynı dakikada dönüp duruyor zaman O'nsuzlukta dermanım değil, dermanım da harap ey uyuyan yelkenli, ateşte sen de yan
Hayal Limanına Demirleyen Yelkenliyle, Nurullah Genç
İbrahim Tenekeci, Giderken Söylenmiştir
İbrahim Tenekeci kimdir?
1 Eylül 1970 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğan İbrahim Tenekeci, ilk yazılarını gazetenin 'sizden gelenler' köşesinde yayınladı. Daha sonra birçok gazete ve edebiyat dergisinde editör ve köşe yazarlığı yaptı. 'Edebiyat' dergisinin yayın yönetmenliğini yapan Tenekeci, aynı zamanda yakın bir tarihte yayın hayatına son veren İtibar dergisinin de genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2005-2010 yılları arasında Dergâh dergisinin mutfağında bulundu.
İbrahim Tenekeci'nin Fikriyat'taki yazılarına ulaşmak için tıklayın
İbrahim Tenekeci'nin, ilk kitabı Üç Köpük'ten itibaren dikkat çeken temiz Türkçesi, kendine özgü, istisnai bir şiir dünyası kurma becerisi, modernleşmenin yol açtığı toplumsal ve bireysel çelişkilere dair güçlü dikkati ve şiir yayıncılığına katkıları sayesinde 2019 Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görüldü.
Şair Tenekeci, şiirden uzaklaşmış birçok insanı şiire döndürebilecek bir kaleme sahipir.
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