Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet'ten 20 alıntı

Shakespeare'in ölümsüz eserlerinin başında gelen Hamlet, bütün dünyada ünlü tiradlarıyla bilinmektedir. 1599 ile 1601 yılları arasında yazılan temasında trajediyi işleyen eser, Shakespeare'in en uzun oyunudur. Aynı zamanda Shakespeare'in yaşadığı dönemde en popüler oyunlarından birisi olmuş ve hâlâ en çok oynanan oyunlar arasında en üst sıralarda yer almıştır. İşte asırlar boyunca tüm dünyada tiradlarıyla yankı uyandıran "Olmamak ya da olmamak işte bütün mesele bu!" cümlesinin yer aldığı Hamlet'ten, insanlığa armağan edilmiş 20 çarpıcı alıntı...