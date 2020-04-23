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Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet'ten 20 alıntı

Shakespeare'in ölümsüz eserlerinin başında gelen Hamlet, bütün dünyada ünlü tiradlarıyla bilinmektedir. 1599 ile 1601 yılları arasında yazılan temasında trajediyi işleyen eser, Shakespeare'in en uzun oyunudur. Aynı zamanda Shakespeare'in yaşadığı dönemde en popüler oyunlarından birisi olmuş ve hâlâ en çok oynanan oyunlar arasında en üst sıralarda yer almıştır. İşte asırlar boyunca tüm dünyada tiradlarıyla yankı uyandıran "Olmamak ya da olmamak işte bütün mesele bu!" cümlesinin yer aldığı Hamlet'ten, insanlığa armağan edilmiş 20 çarpıcı alıntı...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:27
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"İnsan insan mıdır, yalnızca yiyip, içmek ve uyumakla geçiriyorsa hayatı?"

William Shakespeare gerçekten yaşadı mı?

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"Serçenin ölmesinde bile bildiği vardır kaderin. Şimdi olacak bir şey yarına kalmaz, yarına kalacaksa, bugün olmaz. "

Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i yazdığı ev bulundu!

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"Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak, en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak."

Bir garip mahkeme "Hamlet tartışmaları"

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"Zihnin neler kurduğunu, insanın yüzünden anlayacak hiçbir sanat yoktur."

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"Eski bir inanışa göre her iç çekişte kalp bir damla kan kaybedermiş."

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