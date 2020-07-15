Sezai Karakoç'un Tarihin Yol Ağzında kitabından 20 alıntı

İslami geleneğin son dönemdeki en gür sesi Sezai Karakoç, Tarihin Yol Ağzında kitabında bu kez röportajlarıyla karşımıza çıkmaktadır. İki farklı isme verdiği röportajdan müteşekkil kitapta, ünlü şairimiz, dünya görüşünden tutun da Türkiye'nin durumu, dış devletlerle ilişkisi, siyasi eylemleri, sanat ve millet gibi pek çok konuya dair düşüncelerini sunmuştur. "İslam millleti" kavramının sıklıkla altını çizen üstat Karakoç'un fikri dünyasında yolculuğa çıkabilmek için oldukça önemli bir eserdir. İşte, Sezai Karakoç'un Tarihin Yol Ağzında kitabından günün anlam ve önemine de uygun olan 20 alıntı...