Arama

Menu

Sezai Karakoç'un Tarihin Yol Ağzında kitabından 20 alıntı

İslami geleneğin son dönemdeki en gür sesi Sezai Karakoç, Tarihin Yol Ağzında kitabında bu kez röportajlarıyla karşımıza çıkmaktadır. İki farklı isme verdiği röportajdan müteşekkil kitapta, ünlü şairimiz, dünya görüşünden tutun da Türkiye'nin durumu, dış devletlerle ilişkisi, siyasi eylemleri, sanat ve millet gibi pek çok konuya dair düşüncelerini sunmuştur. "İslam millleti" kavramının sıklıkla altını çizen üstat Karakoç'un fikri dünyasında yolculuğa çıkabilmek için oldukça önemli bir eserdir. İşte, Sezai Karakoç'un Tarihin Yol Ağzında kitabından günün anlam ve önemine de uygun olan 20 alıntı...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 10:21
  • 1
  • 20

"Osmanlı medeniyeti bitmiş, tükenmiş, ömrünü tamamlamış bir medeniyet değildir; durdurulmuş bir medeniyettir."

Tarihin Yol Ağzında kitabını incelemek ve satın almak için tıklayınız

  • 2
  • 20

"Batı'nın en büyük endişesi, bu İslâm ülkelerinden birinin liderliğe soyunmasıdır."

İsmet Özel, Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören'den unutulmaz alıntılarla İslam

  • 3
  • 20

"Tüm İslâm dünyasının yazısı ortaktır."

Sezai Karakoç'un İslam milleti

  • 4
  • 20

"Düşünce, sanatla eylem arasındaki köprüdür."

İslami geleneğin en gür sesi; Sezai Karakoç

  • 5
  • 20

"Esas sorun bütün milletimizin kimlik sorunudur."

Sezai Karakoç'un şiirlerinde kullandığı kelimeler

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN