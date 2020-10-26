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Sezai Karakoç'un şiirlerinde kullandığı kelimeler

Okurken düşündüren ve insanı araştırmaya ve sorgulamaya yönlendiren Sezai Karakoç, yaşayan en büyük edebiyatçılarımızdan. Kendini 'diriliş eri' olarak adlandıran Karakoç "bir savaş var diyor ve bu savaş sürüp gidecektir. Ölüme ya da dirilişe kadar.." Bu anlayışla yazdığı şiirlerinde toplum tarafından kabul gören ifade kalıplarını kullandı, toplum tarafından kabul edilmeyen tabu sözlere ise yer vermedi. Sizler için Karakoç'un şiirlerinde kullandığı kelimeleri derledik.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 09:13
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KIRKLARA KARIŞMAK
KIRKLARA KARIŞMAK

Kırklara karışmak:

'Yok olmak' anlamında kullanılan kırklara karışmak deyimini Sezai Karakoç, kaybedilen topraklar kullanırdı.

Sana bir tabutun çivilerini çakar gibi
Kelimelerini zeytin taneleri gibi seçerek
Eski bir yazıt gibi birer birer söylemişti
Şam ve Bağdat kırklara karışmıştır
Elde kala kala bir Mekke bir Medine kalmıştı

(Sesler)

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AL KADINI
AL KADINI

Al kadını:

Al kadını, halk inancında lohusa kadının başına musallat olan bir peri kızıdır. Önlem alınmazsa lohusa kadının ciğerini yiyeceğine inanılır bu yüzden de çocuktan uzak tutulur. Al karısının çocuğu kaçıracağı ve öldüreceği inancı vardır. Şair, ölüm ifadesinin yerine "al karısını" kullanır.

Bir beni anan doğuran kadınlar kaldı
Çocuklarını kaçırmasın diye al kadınları
Elmalarını ısırdım öfkeyle
Rüzgârına bir çıban tohumu ektim
Böylece iz bıraktım

(Hızırla Kırk Saat)

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KIRKLAR, YEDİLER
KIRKLAR, YEDİLER

Kırklar, yediler:

Hızırla Kırk Saat şiirinde Hz. Muhammet'in Miraç'a yükselişini anlatan şair, Hz. Peygamber'e eşlik eden varlıkları kırklar yediler olarak adlandırır.

Kırklar yediler geldiler
Beni alıp götürdüler
Birçok yeri gezdirdiler
Sonra geri getirdiler
Deseydi Musa yalnız beni anlatmış olacaktı

(Hızırla Kırk Saat)

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İYİ SAATTE OLSUNLAR
İYİ SAATTE OLSUNLAR

İyi saatte olsunlar:

Cinler, halk arasında telaffuz etmekten çekinildiği zaman "iyi saatte olsunlar" kavramını kullanırlardı. Bir toplum inancı olarak cin denildiğinde insanların rahatsız edileceği düşünülür.

O sabır kentini yakan da biraz
Kendi çocuklarıdır
İyi saatte olsunlardı

(Hızırla Kırk Saat)

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ÖLÜM
ÖLÜM

Sezai Karakoç, ölümü yolculuğa benzetir. Yalan dünyanın bitip asıl dünyaya yolcuğu anlatır. Ölüm, asıl dünyanın habercisidir. Şair, 'ata eğer vuruyorlar' ifadesiyle tabutun hazırlanışını ata eğer vurulmasına benzetir.

Artık ben gideceğim, ata eğer vuruyorlar.
Hatıralarımı birer birer yakacağım.

(Monna Rozza)

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