Şairleri etkisi altına alan ekol: Nabi Okulu

Şairlerin yaşadığı olaylar ve karşılaştığı kişiler, dünya görüşüne etki eder. Bundan dolayı, ilk önce Nabi'nin hayatına kısaca göz atalım👇

📌 Asıl adı Yusuf olan şair Nabi, 1642 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Çocukluğu yokluk içerisinde geçse de iyi bir eğitim alan şair, Arapça ve Farsça öğrendi. 24 yaşındayken İstanbul'a giderek eğitimine burada devam etti.

🔸Usta şairin İstanbul'a gelişi hakkında farklı rivayetler bulunur. Bunlardan birine göre genç yaşlarda Yâkub Halife adında bir şeyhe intisap ederek tasavvufa yöneldi. Bir aralık çobanlığını da yaptığı bu şeyh onu İstanbul'a gitmesi konusunda teşvik etti.

➡ Bir diğer rivayete göre, Urfa'da arzuhalcilik yaparken şehrin idarecisinin dikkatini çekti. Onun telkiniyle 1666 yılında İstanbul'a gitti.

🔎 Bilinmeyen kelimeler sözlüğü

*Arzuhalcilik: Kendi yazamayan kimselere para karşılığında dilekçe, mektup gibi şeyler yazan kimse.

📚 Nabi'den oruca dair öğütler