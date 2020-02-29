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Rasim Özdenören'in Yeniden İnanmak kitabından 30 alıntı

Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Derin düşünce dünyasını "Yeniden İnanmak" ile harmanladığı deneme kitabında, aslında hepimizin oldukça aşina olduğu konularda ne çok eksiğimiz olduğu konusuna bir ayna tutuyor. Rasim Özdenören'in uyarıcı, hatırlatıcı, zaman zaman bizleri silkeleyen ve eleştiren bir üslupla kaleme aldığı Yeniden İnanmak kitabından 30 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 29.02.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 07:55
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Mesele kellenin bir malûmat deposu haline getirilmesi değildir. İnsan bildikleriyle amel etmedikten sonra niçin bilmediklerini de öğrenme hevesine kapılmalı? Aslolan bildiklerimizi hazmedebilmektir.

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Asıl önemli olan şudur: Müslümanları yönlendiren etkenler, başkalarının şu veya bu yoldaki zannı da değildir.

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İslam, insanların çeşitli konulardaki görüşlerini bir araya toplayan, hepsini belli bir temelde birleştiren bir "dünya görüşü " değildir. O, Allah'ın indirdiği ve Resulünün talim ettirdiği biçimiyle vardır.

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Eğer, yüreğinizde bir bulantı, kafanızda bir kuşku hissediyorsanız, eğer varlığınızda bir rahatsızlık, çevrenizde bir huzursuzluk varsa, kader sizi seçmeye çağırıyor demektir. Seçim hakkını kullanmamak da bir seçmedir.

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Tarihte, daima bir Firavun, bir Nemrut bir Ebu Cehil kısaca isim ve kılık değiştiren bir tiran mevcut olmuştur. İnsanlar, buzul ülkeleriyle ateş iklimleri arasında gidip gelmiştir.

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