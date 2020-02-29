Rasim Özdenören'in Yeniden İnanmak kitabından 30 alıntı

Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Derin düşünce dünyasını "Yeniden İnanmak" ile harmanladığı deneme kitabında, aslında hepimizin oldukça aşina olduğu konularda ne çok eksiğimiz olduğu konusuna bir ayna tutuyor. Rasim Özdenören'in uyarıcı, hatırlatıcı, zaman zaman bizleri silkeleyen ve eleştiren bir üslupla kaleme aldığı Yeniden İnanmak kitabından 30 alıntıyı derledik.