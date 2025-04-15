Rasim Özdenören'in kaleminden Kent İlişkileri
Edebiyat ve düşünce hayatımızı etkileyen önemli isimlerden Rasim Özdenören, denemelerinde hayattan ve düşünceden kopuşa dikkat çeker. Türkiye'nin değiştiği ve farklılaştığı dönemeçlerin canlı şahidi olan yazar, Kent İlişkileri başlıklı eserinde mimari değişimleri, ruhi kayboluşları, modern ve geleneksel şehirleri merkeze alarak neyi kaybettiğimize dikkat çeker. İşte, Rasim Özdenören'in kaleminden Kent İlişkileri...
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Her ne kadar ben saadetin ve huzurun dile getirilemezliğine kani olsam da, bu zor işin, birileri tarafından üstesinden gelinmesini isterdim.
Rasim Özdenören
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"Modern hayat" hiç bilmediğin bir kentte, dünyanın en büyük kentinde bile olsanız, hiç kimseyle hiçbir şey konuşmadan, size asla kimseyle konuşma ihtiyacı hissettirmeden, gündelik işinizi kendi kendinize yapmanızı sağlıyor. Yeter ki, sizin yerinize konuşmanın işlevini yerine getirebilecek parasal tedarikinizi hazırlamış olun.
Rasim Özdenören
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Baktığı aynada kendini göremeyen birinin kaderi bitirilmemiş olarak kalacaktır. Çünkü görüntü yansıtmayan bir nesneye -eskiden ayna olmuş olsa bile- şimdi ayna denip denilmeyeceği; eğer ona ayna denilecekse niçin görüntü yansıtmadığı ve nihayet başından böyle bir yaşantı geçmiş birinin kendi varlığını inkâr etmeye hakkı olup olmadığı hususları bilinmeden kalacaktır.
Rasim Özdenören
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İnsan kaçarak bir yere vardığını sanabilir: Oysa o, kaçarken, nereden ve neden kaçıyorsa onları da yanında sürüklemiş olduğunu ancak o son ânda ayrımsayabilecektir.
Rasim Özdenören
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İnsan, bir çarkın bir dişlisi olarak o çarkın bir yöne dönmesi durumuna müdahale edemez, çarkın dişlisi de, çarkla birlikte döner. Çarkın dönüşüne müdahale edebilmek için onun dışına çıkmak gerekir: ancak başka bir çarkla o dönüşü hızlandırmak veya tersine çevirmek istikametinde müdahale mümkün olabilir.
Rasim Özdenören