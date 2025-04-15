Rasim Özdenören’in kaleminden Kent İlişkileri

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Baktığı aynada kendini göremeyen birinin kaderi bitirilmemiş olarak kalacaktır. Çünkü görüntü yansıtmayan bir nesneye -eskiden ayna olmuş olsa bile- şimdi ayna denip denilmeyeceği; eğer ona ayna denilecekse niçin görüntü yansıtmadığı ve nihayet başından böyle bir yaşantı geçmiş birinin kendi varlığını inkâr etmeye hakkı olup olmadığı hususları bilinmeden kalacaktır.

Rasim Özdenören

RASİM ÖZDENÖREN'DEN YAŞAMA DAİR ANLAMLI SÖZLER